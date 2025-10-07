باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - ثبت نام هشتمین دوره فروش محصولات ایران خودرو که برای بازه زمانی ۸ تا ۱۳ مهرماه بود به اتمام رسید و فردا چهارشنبه ۱۶ مهر ساعت ۱۰ قرعه کشی محصولات ایران خودرو با حضور نهادهای نظارتی انجام میشود.
این دوره که ۱۱ محصول ایران خودرو از جمله پژو ۲۰۷، تارا، سورن، دنا و رانا پلاس در قالب فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزه، فوقالعاده با موعد تحویل ۹۰ روزه و پیشفروش با موعد تحویل حداقل چهار ماه پس از انعقاد قرارداد عرضه شده است.
براساس این گزارش طبق آخرین آمارهای ارائه شده در دوره حدود ۶ میلیون نفر بدون باز کردن حساب وکالتی ثبت نام کردهاند و قرار است ۷۳ هزار خودرو به برندگان و متقاضیان طرحهای سهگانه این شرکت (طرح عادی، طرح جوانی و طرح فرسوده) اختصاص یابد.
گفتنی است قرعهکشی اولویتبندی متقاضیان واجد شرایط با حضور مراجع نظارتی چهارشنبه ۱۶ مهر ساعت ۱۰ صبح برگزار میشود و نتایج آن از طریق سامانه ایرانخودرو به نشانی ikcopress.ir و به صورت پیامکی بعد از بررسی نهادهای نظارتی از جمله سازمان ثبت احوال و فراجا اعلام خواهد شد.