\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0627 \u062a\u0638\u0627\u0647\u0631\u0627\u062a \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u062e\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06f2\u06f6 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u06a9\u0627\u0628\u06cc\u0646\u0647 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u060c \u062e\u0648\u0627\u0647\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0627\u0641\u0642 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0628\u0627\u062f\u0644 \u0627\u0633\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u062a\u0648\u0642\u0641 \u062c\u0646\u06af \u0634\u062f\u0646\u062f.\n