تظاهرات صهیونیست‌ها مقابل خانه‌های ۲۶ وزیر رژیم + فیلم

خانواده اسرای صهیونیست با تجمع مقابل خانه وزرای کابینه رژیم صهیونیستی، خواستار توقف جنگ شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - خانواده‌های اسیران صهیونیستی با تظاهرات مقابل خانه‌های ۲۶ وزیر در کابینه رژیم صهیونیستی، خواهان توافق برای تبادل اسیران و توقف جنگ شدند.

