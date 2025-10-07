۶ سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ۲ وزیر دولت چهاردهم در صحن مجلس اعلام وصول شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا جباری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ صحن مجلس، اعلام وصول ۶ سوال نمایندگان مجلس از دو وزیر دولت را به شرح زیر قرائت کرد:

سوال ملی رمضان رحیمی دشتلویی نماینده فلاورجان از وزیر نیرو در خصوص «علت عدم اقدام برای بازچرخانی پساب و الزام به صنایع استفاده از آب‌های غیرمتعارف»

سوال ملی احمد مرادی نماینده بندرعباس از وزیر نیرو در خصوص «علت عدم پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران شیرین‌سازی آب»

۳ سوال ملی مهدی طغیانی نماینده اصفهان و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس از وزیر نیرو درباره «علت انتقال آب از رودخانه زاینده رود با مقاصد غیر شرب»، «علت موافقت با طرح‌های توسعه مسکن در حوزه آبریز بحرانی» و «علت اجرای طرح‌های انتقال آب به خارج از استان علی رغم نشست زمین در اصفهان»

سوال ملی محمدرضا صباقیان بافقی نماینده مهریز و بافق و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش درباره «علت عدم بازنگری در محتوای کتب درسی»