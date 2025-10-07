۶ سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ۲ وزیر دولت چهاردهم در صحن مجلس اعلام وصول شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا جباری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ صحن مجلس، اعلام وصول ۶ سوال نمایندگان مجلس از دو وزیر دولت را به شرح زیر قرائت کرد:

سوال ملی رمضان رحیمی دشتلویی نماینده فلاورجان از وزیر نیرو در خصوص «علت عدم اقدام برای بازچرخانی پساب و الزام به صنایع استفاده از آب‌های غیرمتعارف»

سوال ملی احمد مرادی نماینده بندرعباس از وزیر نیرو در خصوص «علت عدم پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران شیرین‌سازی آب»

 ۳ سوال ملی مهدی طغیانی نماینده اصفهان و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس از وزیر نیرو درباره «علت انتقال آب از رودخانه زاینده رود با مقاصد غیر شرب»، «علت موافقت با طرح‌های توسعه مسکن در حوزه آبریز بحرانی» و «علت اجرای طرح‌های انتقال آب به خارج از استان علی رغم نشست زمین در اصفهان»

سوال ملی محمدرضا صباقیان بافقی نماینده مهریز و بافق و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش درباره «علت عدم بازنگری در محتوای کتب درسی»

تصویب درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران پردیس در مجلس
توضیحات وزیر اطلاعات درباره آخرین وضعیت امنیتی کشور در کمیسیون امنیت ملی
موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در مهار آب‌های مرزی غرب کشور
اسرائیل منفورترین رژیم جهان است/ طوفان‌الاقصی نقشه‌های صهیونیست‌ها را بر هم زد
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۵ مهر
رسانه ملی می‌تواند آوردگاه نمایش توانمندی‌ها باشد
طرح صلح غزه باید حق حاکمیت و آزادی مردم فلسطین را تضمین کند
دیدار سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با وزیر امور خارجه
ارتش دانشجو می‌پذیرد
افت تحصیلی یک پدیده زمان‌بر است و نه پدیده‌ای مقطعی/ شکاف برنامه درسی با نیاز‌های زمانه از دلایل افت تحصیلی دانش‌آموزان است
حدود ۲۰ میلیارد یارانه کالا‌های اساسی و دارو پرداخت می‌شود
حضور وزیر آموزش و پرورش در مجلس برای پاسخ به سوالی درباره افت تحصیلی دانش‌آموزان
توضیحات وزیر اطلاعات درباره آخرین وضعیت امنیتی کشور در کمیسیون امنیت ملی
بقائی: ادعا‌های واهی درباره جزایر سه‌گانه بی‌ارزش و دخالت اروپا در خلیج فارس فتنه‌انگیز است
تصویب درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران پردیس در مجلس
توضیحات وزیر اطلاعات درباره آخرین وضعیت امنیتی کشور در کمیسیون امنیت ملی
مجلس به‌صورت مشروط از پاسخ‌های وزیر آموزش و پرورش قانع شد
ارتش دانشجو می‌پذیرد
حدود ۲۰ میلیارد یارانه کالا‌های اساسی و دارو پرداخت می‌شود
افت تحصیلی یک پدیده زمان‌بر است و نه پدیده‌ای مقطعی/ شکاف برنامه درسی با نیاز‌های زمانه از دلایل افت تحصیلی دانش‌آموزان است
حضور وزیر آموزش و پرورش در مجلس برای پاسخ به سوالی درباره افت تحصیلی دانش‌آموزان
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۵ مهر
طرح صلح غزه باید حق حاکمیت و آزادی مردم فلسطین را تضمین کند
دیدار سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با وزیر امور خارجه
اسرائیل منفورترین رژیم جهان است/ طوفان‌الاقصی نقشه‌های صهیونیست‌ها را بر هم زد
رسانه ملی می‌تواند آوردگاه نمایش توانمندی‌ها باشد
از کمک بخش خصوصی برای اصلاحات اقتصادی استقبال و حمایت می‌کنیم
امیر ایرانی: دریای خزر جای مانور دیگران نیست
قالیباف: نبرد جهان اسلام با رژیم صهیونی فرهنگی و ایدئولوژیکی است
دیدار سفیر جدید ایران در تانزانیا با وزیر امور خارجه
دیدار نماینده دائم ایران نزد سازمان همکاری اسلامی با وزیر امور خارجه
عراقچی: ما به کسی پول نمی‌دهیم که دروغ بگوید؛ اسرائیل این کار را می‌کند
پزشکیان خطاب به کاروان ورزشی ایران: نماینده شایسته‌ای برای ملت عزیزمان باشید
تأکید پزشکیان بر اصلاح قانون با مدیریت تقاضای مواد مخدر
عارف: فناوری‌های نوین، مصرف انرژی را کاهش می‌دهند
قالیباف: انتخابات تناسبی باعث افزایش مشارکت مردم می‌شود
بقائی: ایران هیچ‌گاه برای مذاکره التماس نمی‌کند/ تفاهم قاهره کارایی ندارد
وصول بخشی از منابع بودجه‌ای مرتبط با شرکت‌های پتروشیمی با پیگیری دیوان محاسبات
زینی‌وند: انتخابات شورا‌ها در تهران تناسبی برگزار می‌شود
قانون اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
تاکید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بر تقویت بنیه انتظامی در دیدار با سردار رادان
عارف: معضل پسماند سه استان شمالی کشور باید در دولت چهاردهم حل شود
فرمانده کل ارتش: باید از تجربیات جنگ ۱۲ روزه استفاده کنیم