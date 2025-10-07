رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان جعفرآباد از اجرای طرح رفع ۷ نقطه مستعد حادثه در محور قاهان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان_  مسعود زوارزاده، صبح سه شنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران ظهار کرد: به منظور ارتقای ایمنی راه‌های روستایی و کاهش نقاط پرحادثه، طرح رفع ۷ نقطه مستعد حادثه در محور قاهان به طول ۱.۵ کیلومتر با شعاع قوس ۳۰ متر اجرا و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان جعفرآباد با اشاره به موقعیت جغرافیایی بخش قاهان افزود: این منطقه یکی از نقاط ییلاقی و خوش‌آب‌وهوای استان قم به شمار می‌رود که به دلیل برخورداری از باغات متعدد و ظرفیت بالای تولید محصولات باغی، نقش مهمی در اقتصاد روستایی استان ایفا می‌کند.

زوارزاده ادامه داد: بخش قاهان علاوه بر ظرفیت‌های کشاورزی، از جمله مناطق گردشگری و تفریحی استان قم نیز محسوب می‌شود و محور‌های ارتباطی آن به ویژه در ایام تعطیل، با حجم قابل‌توجهی از تردد وسایل نقلیه مواجه است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جعفرآباد با اشاره به اهمیت ایمنی راه‌های این شهرستان تصریح کرد: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم در طول سال با اجرای طرح‌هایی نظیر روکش آسفالت، لکه‌گیری، تعریض، نصب علائم و خط‌کشی، نسبت به صیانت از راه‌ها و کاهش حوادث رانندگی اقدام می‌کند.

وی درباره جزئیات اجرای پروژه رفع نقاط حادثه‌خیز محور قاهان توضیح داد: در قالب طرحی ترکیبی، عملیات کوه‌بری، تعریض مسیر، باربرداری، زیرسازی، نصب تابلو‌ها و علائم ایمنی، و خط‌کشی محور توسط نیرو‌های فنی و ماشین‌آلات اداره راهداری به‌صورت امانی انجام شده است.

زوارزاده در ادامه از روکش آسفالت ۳.۵ متر از شعاع تعریضی قوس‌ها به طول ۱.۵ کیلومتر در قالب طرح پیمانی خبر داد و افزود: اجرای این عملیات موجب افزایش دید رانندگان و بهبود شعاع دید در قوس‌های جاده‌ای شده است، به گونه‌ای که دیگر اختلالی در خوانش رفتار ترافیکی مسیر وجود ندارد.

رئیس اداره راهداری جعفرآباد با اشاره به حجم نیروی انسانی و تجهیزات به‌کار رفته در پروژه گفت: ۱۴ نفر از عوامل اجرایی به همراه ۱۲ دستگاه ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک شامل بیل مکانیکی، پیکور، گریدر، لودر، غلتک، کمپرسی، آب‌پاش و کامیونت، به مدت یک ماه در اجرای طرح فعالیت مستقیم داشتند.

زوارزاده خاطرنشان کرد: محور قاهان تنها راه دسترسی اصلی بخش قاهان محسوب می‌شود و سه روستای این منطقه را به مرکز بخش متصل می‌کند، از این‌رو اجرای طرح‌های ایمنی و بهسازی در این مسیر از اهمیت بالایی برای ساکنان و مسافران برخوردار است.

منبع:راهداری قم

برچسب ها: راهداری قم ، حمل و نقل جاده ای
تبادل نظر
