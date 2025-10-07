تنش میان پاری‌سن‌ژرمن و تیم ملی فوتبال فرانسه به خاطر اعلام خبر مصدومیت بردلی بارکولا افزایش پیدا کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نظر می‌رسد تیم ملی فوتبال فرانسه به کابوس بزرگ پاری‌سن‌ژرمن تبدیل شده است. پس از بیانیه فدراسیون فوتبال فرانسه درباره مصدومیت بارکولا تنش بین باشگاه پاری‌سن‌ژرمن و این فدراسیون بالا گرفته است.

به نوشته روزنامه فرانسوی «اکیپ»، بارکولا با نتایج آزمایش‌های پزشکی‌اش به اردو تیم ملی فرانسه پیوست، اما پس از چند ساعت به دلیل مصدومیت اردو را ترک کرد. اکیپ نوشت: «فدراسیون فوتبال فرانسه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که بارکولا از مصدومیتی مزمن در عضله همسترینگ پای راستش رنج می‌برد.» موضوعی که بلافاصله جنجال‌آفرین شد.

باشگاه پاری‌سن‌ژرمن بدون درنگ به بیانیه فدراسیون فوتبال فرانسه واکنش نشان داد و با انتشار بیانیه‌ای تند از اطلاعات مندرج در بیانیه تیم ملی ابراز تعجب و خشم کرد. در این بیانیه آمده است: باشگاه پاری‌سن‌ژرمن با تعجب از بیانیه مطبوعاتی فدراسیون فوتبال فرانسه در روز دوشنبه شش اکتبر (۱۴ مهر) درباره وضعیت سلامتی بازیکن برادلی بارکولا آگاه شد. اطلاعات منتشرشده در این بیانیه هیچ‌گونه مطابقتی با اطلاعات پزشکی ندارد که تیم پزشکی باشگاه پاری‌سن‌ژرمن ارائه کرده است. باشگاه پیش از پیوستن بازیکنش به تیم ملی و پس از بازی هفته هفتم لیگ فرانسه مقابل لیل، گزارشی پزشکی از بردلی بارکولا به تیم ملی فرانسه ارائه داد که در آن هیچ اشاره‌ای به مصدومیت مزمن این بازیکن نشده است. باشگاه پاری‌سن‌ژرمن همچنین بر رعایت رازداری پزشکی برای حفظ منافع همه طرف‌ها تأکید می‌کند.

فلوریان تووان به جای بارکولا به تیم ملی فرانسه فراخوانده شده است.

برچسب ها: پاری‌سن‌ژرمن ، لیگ قهرمانان اروپا
خبرهای مرتبط
لیگ قهرمانان اروپا؛
انریکه بارسلونا را شکست داد/ مساوی‌های تمام نشدنی یوونتوس و شکست یاران طارمی در لندن + فیلم
فلیک: خوب نبودیم/ باید از این شکست درس بگیریم
بیانیه رسمی رئیس اینتر قبل از فینال لیگ قهرمانان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیروزی سایپا مقابل مس سونگون در لیگ دسته اول فوتبال
مدال برنز نماینده هی بال ایران در آسیا قطعی شد
آستان قدس تکلیف قانونی برای برگزاری بازی در ورزشگاه امام رضا (ع) ندارد/ مجلس نمی تواند ایرادی به آنها بگیرد
جایگزینی ایده‌آل برای آموریم
خداحافظی ورزشگاه تختی با بازی‌های لیگ برتر
اتفاقی عجیب برای پیکان؛ تیم تهرانی در کرج میزبانی می‌کند؟
تنزل جایگاه نوشاد و بنیامین و صعود ۳۰پله‌ای یک نوجوان
من جای درویش بودم کنار می‌رفتم/ سازمان بازرسی با متخلفان برخورد نمی‌کند
اگر پدیده مصدوم نمی‌شد، چه می‌شد؟
مجلس به قراردادهای غیر شفاف فوتبال ورود می کند/ نگرانی هواداران و پیشکسوتان را برطرف می کنیم
آخرین اخبار
خواجوند: وای‌کرو پسران آماده اجرای درخشان هستند/ امیدوارم اصلاحات به موقع انجام شود
هری کین در رویای کسب توپ طلا
ائتلاف مهرعلی‌ها برای میزبانی یک رویداد بین المللی
تنزل جایگاه نوشاد و بنیامین و صعود ۳۰پله‌ای یک نوجوان
خداحافظی ورزشگاه تختی با بازی‌های لیگ برتر
آستان قدس تکلیف قانونی برای برگزاری بازی در ورزشگاه امام رضا (ع) ندارد/ مجلس نمی تواند ایرادی به آنها بگیرد
اگر پدیده مصدوم نمی‌شد، چه می‌شد؟
جایگزینی ایده‌آل برای آموریم
اتفاقی عجیب برای پیکان؛ تیم تهرانی در کرج میزبانی می‌کند؟
مجلس به قراردادهای غیر شفاف فوتبال ورود می کند/ نگرانی هواداران و پیشکسوتان را برطرف می کنیم
من جای درویش بودم کنار می‌رفتم/ سازمان بازرسی با متخلفان برخورد نمی‌کند
پیروزی سایپا مقابل مس سونگون در لیگ دسته اول فوتبال
مدال برنز نماینده هی بال ایران در آسیا قطعی شد
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ بیرانوند رکورد ایران را شکست
قدردانی بلاروس از ایران به دلیل حمایت در رفع تعلیق توسط IPC
عراقچی: ویزای جام جهانی را پیگیری می‎‌کنیم
کاناوارو سرمربی ازبکستان در جام جهانی
نبی: فیفا با کسی شوخی ندارد/ تیم ملی با خیال راحت در جام جهانی شرکت می‌کند
برگزاری بازی سپاهان و آخال در ورزشگاه نقش جهان
جدیدترین واکنش باشگاه پرسپولیس به پرونده بیرانوند در دادگاه ورزش
کسب سه نشان رنگارنگ ایران در تیراندازی با کمان بین‌المللی ارمنستان
دانیال اسماعیلی‌فر به تیم ملی دعوت شد
کسری طاهری: قلعه‌نویی برای جوانان ارزش قائل می‌شود/ طارمی و سردار الگو‌های من هستند
ابرقویی: به بزرگ‌ترین آرزوی زندگی‌ام رسیدم/ بعد از اعلام لیست تیم ملی تا صبح نخوابیدم
عزم پولادمردان برای تکرار قهرمانی جهان
آخرین وضعیت وزنه بردار کلمبیا پس از سقوط وزنه
قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در مهرماه سال ۶۹
واکنش سیاوش اکبرپور به محکوم کردن استقلال: طلبم را بخشیدم
هانیه رستمیان دوباره در بوندسلیگا لژیونر شد
ستایش هازارد از یامال: فقط مسی در این سن چنین بود