باشگاه خبرنگاران جوان - به نظر می‌رسد تیم ملی فوتبال فرانسه به کابوس بزرگ پاری‌سن‌ژرمن تبدیل شده است. پس از بیانیه فدراسیون فوتبال فرانسه درباره مصدومیت بارکولا تنش بین باشگاه پاری‌سن‌ژرمن و این فدراسیون بالا گرفته است.

به نوشته روزنامه فرانسوی «اکیپ»، بارکولا با نتایج آزمایش‌های پزشکی‌اش به اردو تیم ملی فرانسه پیوست، اما پس از چند ساعت به دلیل مصدومیت اردو را ترک کرد. اکیپ نوشت: «فدراسیون فوتبال فرانسه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که بارکولا از مصدومیتی مزمن در عضله همسترینگ پای راستش رنج می‌برد.» موضوعی که بلافاصله جنجال‌آفرین شد.

باشگاه پاری‌سن‌ژرمن بدون درنگ به بیانیه فدراسیون فوتبال فرانسه واکنش نشان داد و با انتشار بیانیه‌ای تند از اطلاعات مندرج در بیانیه تیم ملی ابراز تعجب و خشم کرد. در این بیانیه آمده است: باشگاه پاری‌سن‌ژرمن با تعجب از بیانیه مطبوعاتی فدراسیون فوتبال فرانسه در روز دوشنبه شش اکتبر (۱۴ مهر) درباره وضعیت سلامتی بازیکن برادلی بارکولا آگاه شد. اطلاعات منتشرشده در این بیانیه هیچ‌گونه مطابقتی با اطلاعات پزشکی ندارد که تیم پزشکی باشگاه پاری‌سن‌ژرمن ارائه کرده است. باشگاه پیش از پیوستن بازیکنش به تیم ملی و پس از بازی هفته هفتم لیگ فرانسه مقابل لیل، گزارشی پزشکی از بردلی بارکولا به تیم ملی فرانسه ارائه داد که در آن هیچ اشاره‌ای به مصدومیت مزمن این بازیکن نشده است. باشگاه پاری‌سن‌ژرمن همچنین بر رعایت رازداری پزشکی برای حفظ منافع همه طرف‌ها تأکید می‌کند.

فلوریان تووان به جای بارکولا به تیم ملی فرانسه فراخوانده شده است.