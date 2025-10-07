باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جادوی برگ و ساقه رو به فراموشی + فیلم

هنر جاروبافی با قدمتی سه هزار ساله در ایران به علت تغییر سبک زندگی، ورود تولیدات صنعتی و مصنوعی و عدم حمایت رو به خاموشی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جاروبافی یکی از صنایع دستی بومی و محلی با قدمتی سه هزار ساله یکی از مرغوب ترین صنعت بافتنی محسوب می شود.

مشهد یکی از قطب های جارو بافی کشور که به حمایت مسئولان نیاز دارد.

 

مطالب مرتبط
جادوی برگ و ساقه رو به فراموشی + فیلم
young journalists club

چشم‌انداز صنعت رباتیک در چین + فیلم

جادوی برگ و ساقه رو به فراموشی + فیلم
young journalists club

جارو‌هایی که گرد و غبار بی‌کاری را می‌زدایند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
رهبر انقلاب: عملیات طوفان‌الاقصی، واکنش غیورانه یک ملت علیه جنایت و درنده‌خویی بی‌حد رژیم صهیونیستی بود + فیلم
۵۶۱

رهبر انقلاب: عملیات طوفان‌الاقصی، واکنش غیورانه یک ملت علیه جنایت و درنده‌خویی بی‌حد رژیم صهیونیستی بود + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
زنده‌گیری موش در ورزشگاه الدترافورد! + فیلم
۴۲۵

زنده‌گیری موش در ورزشگاه الدترافورد! + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
باور اشتباه درباره استفاده از آنتی بیوتیک‌ها + فیلم
۳۱۵

باور اشتباه درباره استفاده از آنتی بیوتیک‌ها + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
روایتی از هسته‌ای وابسته ایران در زمان پهلوی + فیلم
۲۷۶

روایتی از هسته‌ای وابسته ایران در زمان پهلوی + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
نان ۱۰۰ هزار تومانی در برخی نانوایی‌ها + فیلم
۲۷۱

نان ۱۰۰ هزار تومانی در برخی نانوایی‌ها + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.