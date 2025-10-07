مدیر ورزشی بایرن مونیخ از برنامه‌های این باشگاه برای تمدید قرارداد با اولیسه تا سال ۲۰۳۱ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - میشل اولیسه تابستان ۲۰۲۴ در ازای پرداخت ۵۳ میلیون یورو از کریستال پالاس به بایرن مونیخ پیوست و خیلی زود توانست در ترکیب این تیم آلمانی بدرخشد. او در نخستین فصل حضورش در تیم مونیخی در ۵۵ بازی رسمی، آمار درخشان ۲۰ گل و ۲۳ پاس گل را به ثبت رساند. این عملکرد حتی جایگاهی در سیاهه ۳۰ نامزد نهایی توپ طلا را برایش به ارمغان آورد.

کریستف فرویند، مدیر ورزشی بایرن مونیخ، تایید کرد که باشگاه باواریایی هیچ فشاری درباره آینده اولیسه احساس نمی‌کند و مطمئن است او سال‌ها در بایرن مونیخ خواهد ماند. فرویند در اظهاراتی به اسکای ۹۰ گفت: ما تحت هیچ فشاری نیستیم. می‌توانیم تصور کنیم که اولیسه برای هفت، هشت یا ۹ سال آینده با بایرن همکاری خواهد کرد. اولیسه با ما قراردادی بلندمدت دارد و تمرکزش روی این است که بتواند بهترین عملکردش را در فصل جاری ارائه دهد.

او با این حرف‌ها به خبر‌های هفته‌های اخیر برخی رسانه‌های انگلیسی که از علاقه چند تیم لیگ برتری به جذب این بازیکن خبر داده بودند واکنش نشان داد.

قرارداد کنونی این بازیکن فرانسوی با بایرن مونیخ تا سال ۲۰۲۹ اعتبار دارد و قرار است تا سال ۲۰۳۱ تمدید شود. خود بایرنی‌ها پنهان نمی‌کنند که کاملا خواهان ادامه همکاری با اولیسه هستند.

بایرن به نخستین تیم در تاریخ پنج لیگ معتبر اروپایی تبدیل شد که در ۱۰ بازی آغازینش در رقابت‌های مختلف به پیروزی دست پیدا کرده است و در دیدار بعدی‌اش پس از تعطیلات ملی در «کلاسیکر» به مصاف بوروسیا دورتموند خواهد رفت.

