پایگاه اینترنتی نشنال اینترست در مطلبی به توان بالای موشک های ضد کشتی ایران پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پایگاه اینترنتی نشنال اینترست در مطلبی به قلم «براندون جی. وایکرت» به توان بالای موشک های ضد کشتی ایران پرداخت و نوشت: «اگر اسرائیل قصد داشته باشد بار دیگر به ایران حمله کند - که بی شک به تنهایی نمی تواند و باید با کمک آمریکا باشد - تهران قطعاً علیه اهداف دریایی در خلیج فارس تلافی خواهد کرد.»
با ورود دوازده فروند هواپیمای سوخترسان کیسی-۱۳۵ استراتوتانکر نیروی هوایی آمریکا به پایگاه هوایی العدید در دوحه قطر و گمانه زنی ها درباره احتمال وقوع جنگ، مسلماً مقامات جمهوری اسلامی ایران میدانند چه چیزی در خطر است؛ و در حالی که اسرائیل در جریان «عملیات شیر غران» و «چکش نیمه شب» حملاتی علیه ایران انجام داد ولی موفق هم نبود. در حقیقت، ایران هنوز قابلیتهای قابل توجهی در اختیار دارد - قابلیتهایی که باید هر مقام نظامی اسرائیلی و آمریکایی را در مورد اثربخشی درگیر شدن در یک جنگ هوایی علیه ایران به تامل بیندازد.
نیروی دریایی ایران درجنگ قبلی مستقر نشد. با این حال، اگر جنگ بعدی وجود داشته باشد، تهران ممکن است تصمیم بگیرد تمام توان نظامی خود را در میدان نبرد به کار گیرد. یکی از این سامانهها، «قدر-۳۸۰» است که یک موشک کروز ضدکشتی ایرانی است که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) توسعه یافته و در فوریه امسال به طور عمومی رونمایی شد.
این موشک بخشی از استراتژی گستردهتر ایران برای تقویت قابلیتهای جنگ نامتقارن، به ویژه در خلیج فارس و دریای عمان است، جایی که طراحی شده تا ناوگان جنگی دشمن، از جمله شناورهای نیروی دریایی آمریکا را هدف قرار دهد.
آنچه باید در مورد موشک قدر-۳۸۰ بدانید
این موشک که در فوریه ۲۰۲۵ توسط سپاه رونمایی شد، یک موشک کروز استراتژیک ضد ناوشکن است که از سامانههای متحرک مستقر بر کامیون و از خشکی شلیک میشود. مانند دیگر موشکهای قدر که پیش از آن آمدند، به نظر میرسد بر اساس سری قبلی موشکهای کروز «پاوه» ایران توسعه یافته است. با این حال، قدر-۳۸۰ با گسترش چشمگیر بُرد بر نسخههای پیشین خود بهبود یافته است؛ طبق گزارش ها، این موشک برد مؤثری در حدود ۶۲۰ مایل (۱۰۰۰ کیلومتر) دارد که حدود دو برابر سامانههای قدر قبلی است. این موشک به یک سامانه پرتاب تکی متکی است که توسط یک نفر قابل بهرهبرداری است و در کمتر از پنج دقیقه از سیلوهای زیرزمینی یا پایگاهها قابل استقرار است.
قدر-۳۸۰ بدنهای استوانهای باریک با بال و سکان برای ثبات دارد. در پرواز، هنگام صعود شعله درخشان و دنباله دود تولید میکند و پس از رسیدن به ارتفاع، به حالت کروز افقی حرکت میکند. این موشک به سامانههای هدایت هوشمند مجهز است که به آن اجازه میدهد به طور مستقل مسیرها، ارتفاعات و جهتها را برای فرار از هرگونه سامانه دفاعی انتخاب کند؛ همچنین میتواند تا زمان برخورد به سمت هدف هدایت شود.
این سامانه دارای قابلیتهای ضد اختلال (anti-jamming) برای مقابله با جنگ الکترونیک دشمن، مانند مواردی که از ناوشکنهای نیروی دریایی آمریکا سر میزند، است؛ و از آنجایی که این جنگافزارها در «شهرهای موشکی» عظیم زیرزمینی ایران ذخیره شدهاند، حمله پیشدستانه برای نابودی آنها بسیار دشوار است؛ به نظر میرسد تلاشهای اسرائیل برای انجام این کار در خلال عملیات شیر غران با شکست همراه بوده است. تأسیسات ذخیرهسازی موشکی زیرزمینی به ایران امکان میدهد موشکها را به سرعت روی کامیونهای پرتابگر بارگیری کنند که سپس میتوانند از مکانهای دورافتاده شلیک شوند.
اگر اسرائیل دوباره به ایران حمله کند، هر چیزی ممکن است رخ دهد
علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه، قدر-۳۸۰ را با «آفرینش دوزخ برای شناورهای دشمن» توصیف کرده است؛ و مطمئنا حق با اوست. به ویژه زمانی که احتمال دهیم ارتش ایران تأمین کننده اصلی اکثر موشکها و پهپادهایی است که انصارالله یمن علیه کشتی های اسرائیل از آنها استفاده میکنند. به عبارت دیگر نباید قدرت موشکی ایران برای کشتیها را دست کم گرفت.
در واقع، این احتمالاً یکی از دلایلی است که آمریکاییها ناو هواپیمابر پرآوازه ۱۳ میلیارد دلاری خود، یواساس جرالد آر. فورد، را در دریای مدیترانه مستقر میکنند تا مثلاً آن را در خلیج فارس یا تنگه هرمز قرار ندهند، چرا که آنجا ناوگان آمریکایی را در برابر این جنگافزار پیچیده آسیبپذیر میکند.
از زمان رونمایی اولیه، هیچ بهروزرسانی عمومی قابل توجه یا آزمایش اضافی دیگری گزارش نشده است. کافی است بگوییم که اگر اسرائیل قصد حمله دیگری به ایران کند - که احتمالاً با همراهی کمک آمریکا باشد - تمام جنگافزارهای زرادخانه ایران برای دفاع به کار گرفته خواهند شد؛ و دستکم برخی از این جنگافزارها در صورت آغاز حمله دیگر اسرائیل به ایران، میتوانند ناوگان جنگی آمریکا و متحدانش را تهدید کنند.
منبع: نشنال اینترست