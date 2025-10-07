رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از همکاری ماموران این پلیس با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان در دستگیری ۲ سوداگر مرگ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین باباپور در تشریح جزئیات اعلام داشت: ماموران عملیات ویژه این پلیس با اقدامات اطلاعاتی دریافتند ۲ تن از قاچاقچیان حرفه ای موادمخدر قصد انتقال یک محموله مواد روانگردان را از شهرستان الیگودرز به پایتخت را دارد که این موضوع برای بررسی بیشتر به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان اطلاع داده شد و بدین ترتیب عملیات مشترک ماموران برای دستگیری متهمان این پرونده آغاز شد.

وی :افزود با تکمیل رصدهای اطلاعاتی نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مقام قضائی قرار گرفت و با هدایت عملیاتی پلیس پایتخت و با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان الیگودرز روز گذشته در یک عملیات منسجم و مشترک ماموران ضمن ورود به مخفیگاه متهمان در یکی از محلات شهرستان الیگودرز دستگیر و در بازرسی از محل ۳۵ کیلوگرم مواد روانگردان گل کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: متهمان که ۲ برادر سابقه دار در حوزه قاچاق مواد مخدر بودند پس از دستگیری به پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت منتقل و با اعتراف در بازجوییهای انجام شده به دادسرا منتقل شدند.