امروز سهشنبه، روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» به نقل از منابع خود گزارش داد که کشورهای اتحادیه اروپا با عبور از حق وتوی مجارستان، با محدود کردن سفر دیپلماتهای روسیه در داخل این بلوک موافقت کردند.
به گزارش این روزنامه، از این پس دیپلماتهای روس باید قبل از سفر به کشورهای ثالث، کشور میزبان خود را مطلع سازند. طبق قوانین پیشنهادی، دیپلماتهای روس شاغل در پایتختهای اتحادیه اروپا «ملزم خواهند بود که دولتها را از برنامههای سفر خود پیش از عبور از مرز کشور میزبان مطلع کنند».
این ابتکار که توسط جمهوری چک مطرح شده، بخشی از نوزدهمین بسته جدید تحریمها علیه روسیه است که بروکسل در حال توسعه آن است. به گفته منابع دیپلماتیک، این اقدام در راستای تشدید تدابیر امنیتی میان کشورهای اتحادیه اروپا پس از ثبت «فعالیتهای اطلاعاتی نگرانکننده» منسوب به «افرادی که تحت پوشش دیپلماتیک روسیه کار میکنند»، انجام میشود.
بر اساس این گزارش، تصویب این بسته نیازمند تایید اجماعی اروپایی است و مجارستان آخرین کشور عضو اتحادیه اروپا بود که از استفاده از حق وتوی خود در این زمینه صرف نظر کرد. این روزنامه افزود که «تصویب قانونی» بسته ممکن است به دلیل اختلاف بر سر درخواست اتریش برای گنجاندن اقدامی دیگر به تعویق بیفتد؛ اقدامی که تحریمها علیه داراییهای مرتبط با اولگ دِریپاسکا، تاجر روس، را لغو میکند تا خسارات وارده به بانک «رایفایزن» در روسیه جبران شود.
در جزئیات، دیپلماتهای روس باید حداقل ۲۴ ساعت پیش از عبور از مرز، مقامات کشور مقصد را مطلع سازند. همچنین از آنها خواسته میشود که نوع و شماره پلاک خودرو، به علاوه نقاط مرزی مورد نظر برای عبور و تاریخهای ورود و خروج را مشخص کنند.
منبع: آر تی