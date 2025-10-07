باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- مصطفی منوچهری کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه تا به امروز همکاری دستگاهها برای اتصال به سامانه املاک واسکان بسیار خوب بوده و پیشرفت بسیار زیادی در این حوزه انجام شده است گفت: طبق آخرین آمارهای که وزارت راه وشهرسازی در این بخش داده است میانگین خوداظهاریها به عدد ۱۰۰ هزار نفر در روز رسیده و از ۱۶ دستگاه ۱۲ دستگاه خدمات خود را به سامانه املاک و اسکان متصل کردهاند.
وی افزود:همچنین طبق آخرین آمارهای که ارائه شده همه خدمات وزارت آموزش و پروش متصل شده و کاربران آموزش و پرورش باید در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کرده باشند. فراجا صرفا گواهینامه را متصل کرده و ۲۷ میلیون استعلام طی چند ماه را پاسخ دادهایم. نظام وظیفه، گذرنامه، خدمات پلیس من و تعویض پلاک اتصال آنها هنوز الزام آور نیست.
او با بیان اینکه هنوز برخی از دستگاهها در این بخش همکاری لازم را ندارند و همین امر خود باعث شده که شاهد عقب ماندگیهای در این بخش باشیم و از طرف دیگر با توجه به آنکه برخی از دستگاهها موازی با سامانه املاک واسکان اقدام به راه اندازی سامانه جدیدی در این بخش میکنند گفت: سازمان اداره پست اقدام به راه اندازی سامانه موازی با سامانه املاک و اسکان کرده است که اقدام به اخذ هزینه از متقاضیان میکند در صورتی که در حال حاضر هیچ سامانهای مانند سامانه املاک واسکان کامل نیست و تمامی ثبت اطلاعات در این سامانه رایگان است در صورتی که سامانهای که از سوی اداره پست راه اندازی شده با هزینه است و این امر خود موازی کاری با تمامی بخشها است.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه در حال حاضر باید تمامی دستگاهها از جمله توانیر و همچنین بانک مرکزی اقدام به اتصال سامانه املاک واسکان کنند گفت: در صورتی که این سامانه تکمیل شود شاهد رفع بخش عمدهای از مشکلات در حوزه املاک واسکان و همچنین بازار مسکن خواهیم بود.