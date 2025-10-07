کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: روند رو به رشدی در اتصال به سامانه املاک و اسکان در حال حاضر شاهد هستیم که با همکاری سایر دستگاه‌های که متصل نشده‌اند می‌توان شاهد یک برنامه ریزی خوب در این بخش باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- مصطفی منوچهری کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه تا به امروز همکاری دستگاه‌ها برای اتصال به سامانه املاک واسکان بسیار خوب بوده و پیشرفت بسیار زیادی در این حوزه انجام شده است گفت: طبق آخرین آمار‌های که وزارت راه وشهرسازی در این بخش داده است میانگین خوداظهاری‌ها به عدد ۱۰۰ هزار نفر در روز رسیده  و از ۱۶ دستگاه ۱۲ دستگاه خدمات خود را به سامانه املاک و اسکان متصل کرده‌اند.

وی افزود:همچنین طبق آخرین آمارهای که ارائه شده  همه خدمات وزارت آموزش و پروش متصل شده  و کاربران آموزش و پرورش باید در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کرده باشند. فراجا صرفا گواهی‌نامه را متصل کرده و ۲۷ میلیون استعلام طی چند ماه را پاسخ داده‌ایم. نظام وظیفه، گذرنامه، خدمات پلیس من و تعویض پلاک اتصال آنها  هنوز الزام آور نیست.

او با بیان اینکه هنوز برخی از دستگاه‌ها در این بخش همکاری لازم را ندارند و همین امر خود باعث شده که شاهد عقب ماندگی‌های در این بخش باشیم و از طرف دیگر با توجه به آنکه برخی از دستگاه‌ها موازی با سامانه املاک واسکان اقدام به راه اندازی سامانه جدیدی در این بخش می‌کنند گفت: سازمان اداره پست اقدام به راه اندازی سامانه موازی با سامانه املاک و اسکان کرده است که اقدام به اخذ هزینه از متقاضیان می‌کند  در صورتی که در حال حاضر  هیچ سامانه‌ای مانند سامانه املاک واسکان کامل نیست و تمامی ثبت اطلاعات در این سامانه رایگان است در صورتی که سامانه‌ای که از سوی اداره پست راه اندازی شده با هزینه است و این امر خود موازی کاری با تمامی بخش‌ها است.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه در حال حاضر باید تمامی دستگاه‌ها از جمله توانیر و همچنین بانک مرکزی اقدام به اتصال سامانه املاک واسکان کنند گفت: در صورتی که این سامانه تکمیل شود شاهد رفع بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه املاک واسکان و همچنین بازار مسکن خواهیم بود.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
۵۹۸ هکتار از زمین‌های دولتی رفع تعرض شد
انعقاد قرارداد مشارکت مدنی برای ۱۰۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
تأثیر خروج اتباع بر روند اجاره‌بها تا چه اندازه بوده است؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بساط فاکتور سازی از طریق صدور صورت حساب‌های الکترونیکی جمع شد
جبران عقب ماندگی تسهیلات اشتغال در نیمه دوم سال توسط بانک مرکزی
واگذاری تعدادی از دارایی‌های دولت از طریق مزایده عمومی توسط سازمان خصوصی‌سازی
فروش بذر گندم ۲۰ درصد کاهش یافت
۷۰ تا ۷۵ درصد از سبد انرژی کشور گاز است
آخرین اخبار
۷۰ تا ۷۵ درصد از سبد انرژی کشور گاز است
واگذاری تعدادی از دارایی‌های دولت از طریق مزایده عمومی توسط سازمان خصوصی‌سازی
فروش بذر گندم ۲۰ درصد کاهش یافت
جبران عقب ماندگی تسهیلات اشتغال در نیمه دوم سال توسط بانک مرکزی
بساط فاکتور سازی از طریق صدور صورت حساب‌های الکترونیکی جمع شد
افزایش نسبی دمای هوا در نوار شمالی کشور
وزیر راه و شهرسازی: پشتیبانی دیپلماتیک برای لایروبی رودخانه اروند ضروری است
اعطای اعتبار مالیاتی به کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط
اجازه کوچک سازی سازمان دامپزشکی را نمی‌دهیم
نقش حیاتی دامپزشکان در حفاظت از گونه‌های در معرض انقراض
هیچ نقطه‌ای از ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با کمبود غذایی مواجه نشد+ فیلم
باید کمک‌کنیم بازار سرمایه بزرگتر شود+ فیلم
۹۹ درصد عوامل بیوتروریستی منشأ دامی دارند
دولت برای عملیاتی شدن مسیر «واردات بدون انتقال ارز» تسهیل‌گری کند
بیش از ۸۶۰ عامل بیماری زا از دام به انسان منتقل می‌شود
عرضه ارز با نرخ توافقی در بازار دوم مرکز مبادله افزایش خواهد یافت
اکوسیستم ملی واکسن راه‌اندازی می‌شود
آغاز روند افزایشی مصرف گاز خانگی؛ میانگین ۲۰۶ میلیون مترمکعب
وصول ۱۱.۲ همت مالیات از محل کتمان درآمد/ شناسایی ۶۰۰ مؤدی مالیاتی مشکوک به پولشویی
امضای سند ۴ ساله با اتحادیه اوراسیا
ایرادات سامانه تبدیل پلاک خودرو‌های مناطق آزاد به پلاک ملی برطرف شد
زمان ثبت سفارش تأثیری در اولویت تخصیص سکه در پیش فروش مرکز مبادله نخواهد داشت
استفاده از ظرفیت‌های قانونی بنیاد مسکن برای تامین مسکن محرومان
ضرورت تعجیل در برداشت میوه و انتقال به انبار‌های مسقف
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۴ مهر ماه
خروج اتباع غیرمجاز بازار مسکن را ارزان نکرده است/ افزایش ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی+ فیلم
زمان خرید مسکن با ورود بازار به رکود فراهم شده است/ بازار مسکن از اسنپ بک تأثیر نگرفته است+ فیلم
کشف ذخایر جدید گاز و نفت در کشور
هشدار به سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در خصوص سیگنال‌فروشان
صدور مجوز شرکت هواپیمایی در درگاه ملی مجوز‌ها فعال شد