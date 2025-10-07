بالگرد پزشکی آمریکا در بزرگراه سقوط و سه نفر را به شدت مجروح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات اعلام کردند یک بالگرد پزشکی دوشنبه شب در یک بزرگراه ساکرامنتو سقوط کرد و سه سرنشین آن از جمله یک زن که مجبور شدند از زیر هواگرد نجاتش دهند، به شدت مجروح شدند.

سروان «جاستین سیلویا»، سخنگوی آتش‌نشانی ساکرامنتو، گفت این بالگرد یک بیمار را به بیمارستان منتقل کرده و در راه بازگشت به مبدأ اعزام خود بود که اندکی پس از ساعت ۷ بعد از ظهر دچار یک «وضعیت اضطراری در هوا» شد.

او گفت که یک خلبان، یک پرستار و یک تکنسین فوریت‌های پزشکی به بیمارستان منتقل شده و در وضعیت بحرانی به سر می‌برند. وی افزود که هیچ یک از افراد روی بزرگراه مجروح نشده‌اند و با توجه به اینکه بالگرد در مرکز بزرگراه سقوط کرده، این مسئله «حیرت‌آور» است.

سیلویا گفت: «مردم گزارش دادند که دیدند بالگرد به سرعت پایین می‌آید؛ بنابراین تمام ترافیک کند شد.»

یکی از مصدومان زیر بالگرد به دام افتاده بود و یک گروه کوچک از آتش‌نشانی توانست با کمک افراد حاضر در بزرگراه، هواگرد را به اندازه‌ای بلند کنند که آن زن را خارج کرده و به آمبولانس منتقل کنند.

به گفته افسر «مایک کاریلو»، سخنگوی بخش دره ایالت گشت زنی بزرگراه‌های کالیفرنیا، این سقوط خطوط شرق‌روی بزرگراه ۵۰ را مسدود کرد.

در تصاویر منتشرشده در فضای آنلاین، ردیف طولانی از خودرو‌ها در بزرگراه ۵۰ دیده می‌شود که درست پشت یک بالگرد سقوط‌کرده از حرکت ایستاده‌اند.

کاریلو گفت: «علت سقوط هنوز در دست بررسی است» و افزود که گروه‌های امدادی و گشت بزرگراه‌ها در صحنه حاضر هستند.

منبع: رویترز