پادشاه اردن در تماسی تلفنی با ترامپ تحولات مربوط به طرح پیشنهادی او را برای پایان دادن به جنگ غزه بررسی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عبدالله دوم، پادشاه اردن تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برقرار کرد. در این تماس، برجسته‌ترین تحولات مربوط به طرح پیشنهادی ترامپ برای پایان دادن به جنگ در غزه مورد بررسی قرار گرفت. عبدالله دوم بر ضرورت آتش‌بس فوری و ارسال کمک‌های کافی تاکید کرد.

پادشاه اردن بر اهمیت تلاش برای بازگرداندن ثبات به منطقه و اجتناب از هرگونه اقدامی که فرصت‌های دستیابی به صلح را تضعیف کند، تاکید ورزید. او همچنین نسبت به خطرات تشدید تنش‌ها در کرانه باختری و قدس هشدار داد.

این گفتگوی تلفنی همچنین شامل تقدیر اردن از نقش آمریکا در منطقه و راه‌های تقویت شراکت استراتژیک میان دو کشور بود.

دو روز پیش هلال احمر فلسطین از زخمی شدن هشت فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست در منطقه الحمص در شمال بیت لحم در جنوب کرانه باختری خبر داد.

همزمان برخی منابع به الجزیره اعلام کردند که شهرک نشینان صهیونیست به سمت یک کامیون فلسطینی در منطقه وادسعیر در شمال الخلیل تیراندازی کردند. از سوی دیگر نظامیان رژیم صهیونیستی با تیراندازی به سمت کارگران فلسطینی در نزدیکی دیوار حائل در شرق بیت لحم، شماری از آن‌ها را هدف قرار دادند.

منبع: الرای

برچسب ها: پادشاه اردن ، آتش بس غزه ، کرانه باختری
خبرهای مرتبط
دیده‌بان حقوق بشر: طرح ترامپ پاسخگویی در قبال جنایات جنگی را نادیده می‌گیرد
حماس گزارش العربیه را تکذیب کرد
مارکو روبیو: جنگ غزه هنوز تمام نشده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعاهای ضد ایرانی نتانیاهو: موشک‌های ایران به آمریکا می‌رسد
دو دهه دروغ هسته‌ای
آیا طوفان الاقصی ارزشش را داشت؟
نماینده پارلمان اروپا: در بازداشت اسرائیل از آب و دارو محروم بودیم
آتش‌بس در حلب سوریه برقرار شد
ترامپ: حماس در حال توافق بر سر مسائل «بسیار مهمی» است
ونزوئلا، میدان تازه نبرد سرد میان چین و آمریکا
ترامپ در حال قطع مذاکرات با ونزوئلا است
کیم جونگ اون در پیام تبریک سالگرد تولد پوتین: پیمان ما ابدی است
روند صعودی قیمت نفت همچنان ادامه دارد
آخرین اخبار
روند صعودی قیمت نفت همچنان ادامه دارد
ترامپ در حال قطع مذاکرات با ونزوئلا است
تمدید تعلیق پرواز‌های هواپیمایی ایتالیا به تل‌آویو
کمک نظامی ۲۱.۷ میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل از آغاز جنگ غزه
آیا طوفان الاقصی ارزشش را داشت؟
ادعاهای ضد ایرانی نتانیاهو: موشک‌های ایران به آمریکا می‌رسد
کیم جونگ اون در پیام تبریک سالگرد تولد پوتین: پیمان ما ابدی است
دو دهه دروغ هسته‌ای
ترامپ: حماس در حال توافق بر سر مسائل «بسیار مهمی» است
نماینده پارلمان اروپا: در بازداشت اسرائیل از آب و دارو محروم بودیم
آتش‌بس در حلب سوریه برقرار شد
ونزوئلا، میدان تازه نبرد سرد میان چین و آمریکا
کمک ۹ میلیون دلاری سازمان ملل به غزه
گفتگوی تلفنی پوتین و نتانیاهو
کاخ سفید: ترامپ خواستار آتش‌بس سریع در غزه است
مکرون از لِکُرنو خواست تا مذاکرات نهایی تشکیل دولت را انجام دهد
تحلیلگران صهیونیست: حماس باقی خواهد ماند
مرحله اول طرح غزه ترامپ تا اوایل هفته آینده قابل دستیابی است
مخالفت شورای دموکراتیک سوریه با انتخابات پارلمانی این کشور
مذاکرات غیرمستقیم بین اسرائیل و حماس در مصر آغاز شد
دیدار دیپلمات آمریکایی و فرمانده سنتکام با فرمانده کل قسد
کالاس: اروپا باید در طرح ترامپ برای غزه شرکت کند
برزیل: تماس تلفنی لولا و ترامپ «مثبت» بود
ایلینوی و شیکاگو به دلیل اعزام گارد ملی، از کاخ سفید شکایت کردند
خلع سلاح حماس بدون خروج اسرائیل از غزه ممکن نیست
اسرائیل ۱۷۱ فعال کاروان غزه را به یونان و اسلواکی فرستاد
ادعای اسرائیل درباره حمله به پایگاه نیرو‌های رضوان و ترور فرمانده حزب الله
کشف طرح بمب گذاری در سفارت آمریکا در کاراکاس
حماس: اظهارات فعالان صمود، سند جدیدی از وحشی‌گری رژیم صهیونیستی است
مذاکرات طالبان و آلمان برای بازگرداندن مجرمان افغان از طریق پروازهای تجاری