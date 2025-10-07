پادشاه اردن در تماسی تلفنی با ترامپ تحولات مربوط به طرح پیشنهادی او را برای پایان دادن به جنگ غزه بررسی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عبدالله دوم، پادشاه اردن تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برقرار کرد. در این تماس، برجسته‌ترین تحولات مربوط به طرح پیشنهادی ترامپ برای پایان دادن به جنگ در غزه مورد بررسی قرار گرفت. عبدالله دوم بر ضرورت آتش‌بس فوری و ارسال کمک‌های کافی تاکید کرد.

پادشاه اردن بر اهمیت تلاش برای بازگرداندن ثبات به منطقه و اجتناب از هرگونه اقدامی که فرصت‌های دستیابی به صلح را تضعیف کند، تاکید ورزید. او همچنین نسبت به خطرات تشدید تنش‌ها در کرانه باختری و قدس هشدار داد.

این گفتگوی تلفنی همچنین شامل تقدیر اردن از نقش آمریکا در منطقه و راه‌های تقویت شراکت استراتژیک میان دو کشور بود.

دو روز پیش هلال احمر فلسطین از زخمی شدن هشت فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست در منطقه الحمص در شمال بیت لحم در جنوب کرانه باختری خبر داد.

همزمان برخی منابع به الجزیره اعلام کردند که شهرک نشینان صهیونیست به سمت یک کامیون فلسطینی در منطقه وادسعیر در شمال الخلیل تیراندازی کردند. از سوی دیگر نظامیان رژیم صهیونیستی با تیراندازی به سمت کارگران فلسطینی در نزدیکی دیوار حائل در شرق بیت لحم، شماری از آن‌ها را هدف قرار دادند.

منبع: الرای