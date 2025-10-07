مراسم تشییع پیکر شهید خدمت مرکز امداد هوایی جمعیت هلال احمر در سازمان امدادونجات برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مراسم باشکوه تشییع پیکر شهید خدمت مرکز امداد هوایی سازمان امدادونجات مهندس سیدحسن میرقاضی با حضورخانواده‌های معزز شهدا، مدیران ارشد جمعیت هلال احمر، کارکنان و امدادگران در محل سازمان امدادونجات برگزار شد، حاضران با قرائت فاتحه و اجرای آیین‌های تشییع یاد و خاطره این دو شهید فداکار امداد هوایی را گرامی داشتند.

این شهید خدمت مرکز امداد هوایی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در حین انجام مأموریت امدادرسانی به بانوی کوهنورد در ارتفاعات اشترانکوه استان لرستان و در راه نجات جان هم‌وطنان جان خود را فدای خدمت به مردم کرد و به خیل شهدای عرصه خدمت پیوست.