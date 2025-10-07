داوود خطاب تحلیلگر مسائل سیاسی در باره آتش بس غزه نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داوود خطاب تحلیلگر مسائل سیاسی در باره آتش بس غزه بیان کرد: رئیس جمهور آمریکا تصریح کرده است که اگر اسرا تا روز جمعه آزاد شوند، می‌تواند جایزه نوبل صلح را کسب کند. از این رو، این موضوع برای وی بسیار حائز اهمیت است. تمامی طرف‌ها، شامل دولت‌های فلسطین، اسرائیل و فرانسه، بر روی جزئیات متمرکز شده‌اند. هنوز بسیاری از ابعاد باید بررسی شوند، از جمله تعداد زندانیان فلسطینی که آزاد خواهند شد و میزان عقب‌نشینی ارتش اسرائیل. تأکید می‌شود که آتش‌بس باید پیش از آزادی اسرا برقرار گردد؛ زیرا آزادی اسرا در بحبوحه جنگ امکان‌پذیر نیست. بنابراین، مسائل متعددی نیازمند بررسی دقیق هستند. به همین دلیل، قطر، ترکیه و مصر همگی از این روند حمایت می‌کنند و آمریکا نیز با اعمال فشار بر اسرائیل، خواستار پایان دادن به این جنگ و نسل‌کشی است.

وی ادامه داد: آمریکایی‌ها معتقدند که اسرائیلی‌ها در وضعیتی قرار گرفته‌اند که به تنهایی قادر به خروج از آن نیستند. آنها در سطح جهانی با مشکلات فراوانی رو‌به‌رو هستند. انگلستان و فرانسه دولت فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند و تداوم انزوای اسرائیل بیش از این مقدور نیست. اگر ایالات متحده بخواهد در اولویت باقی بماند، باید به این مسائل رسیدگی کند. همچنین، ترامپ دریافته است که اسرائیل بخش عمده‌ای از اعتبار خود را در سطح بین‌الملل از دست داده است و ادامه این جنگ دیگر سودی ندارد. در صورت آزادی اسرا و پایان جنگ، شرایط بهبود خواهد یافت. اما مشکل این است که نتانیاهو تمایلی به اتمام جنگ ندارد و اکنون تحت فشار قرار گرفته است؛ زیرا بسیاری از مردم اسرائیل نیز خواهان پایان جنگ هستند. در هر صورت، این نسل‌کشی باید پایان یابد، زیرا هیچ‌کس از ادامه آن سودی نمی‌برد. اسرائیل قادر نخواهد بود پیشرفت بیشتری کسب کند، حتی در زمینه مذاکرات. بنابراین، در صورت شکست مذاکرات، تلاش‌های بسیار بیشتری باید صورت پذیرد.

خطاب افزود: من تصور می‌کنم دو موضوع مهم مطرح است: یکی خلع سلاح و دیگری اداره غزه. حماس به طور کلی اعلام کرده است که پذیرفته دولت آتی فلسطین تحت کنترل فلسطینیان باشد و در آن مشارکت نخواهد داشت. اما خلع سلاح دارای دو بعد است: تمایز میان سلاح‌های دفاعی و تسلیحات جنگی. آنها ممکن است اینگونه بیندیشند که اگر بخواهند تسلیحات دفاعی خود را از دست بدهند، در واقع مرتکب خودکشی شده‌اند و دیگر ابزاری برای حمایت از فلسطینیان (شبیه آنچه در صبرا و شتیلا رخ داد) نخواهند داشت. بنابراین، مسئله تسلیحات دفاعی پیچیده است. احتمال دارد آنها سلاح‌های خود را به گروه‌های فلسطینی یا مصری تحویل دهند، اما هرگز به اسرائیلی‌ها نخواهند داد.

این تحلیلگر سیاسی با اشاره به حمایت از گروه های فلسطین در سطح بین المللی بیان کرد: به عقیده من، همبستگی بین‌المللی با فلسطینیان، چه از طریق ناوگان صمود، چه مسابقات فوتبال یا تظاهرات در برلین، توکیو و سایر کشورها، نشانه‌های بسیار مثبتی هستند. من فکر می‌کنم ما در حال ارتقای این درگیری از سطح فراموش شده به سطحی هستیم که مورد توجه کل دنیا قرار گرفته است. همه کشور‌ها از به رسمیت شناختن دولت فلسطین حمایت می‌کنند و کشور‌ها دیگر نمی‌توانند با این موضوع مخالفت ورزند. تصور نمی‌کنم اسرائیلی‌ها بتوانند جلوی این موج را بگیرند. اما در مورد آینده نزدیک نمی‌توان اظهار نظر قاطعی داشت.