عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: افسردگی،فراموشی،اختلال خواب و اشتها می تواند از علائم افسردگی در سالمندان باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -حیدری مکرر، روانپزشک و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به اهمیت سلامت روان در دوران سالمندی گفت: افسردگی یکی از شایع‌ترین اختلالات روان پزشکی در میان سالمندان است که گاهی به‌دلیل شباهت علائم آن با بیماری‌های جسمی، دیر تشخیص داده می‌شود.

وی در مورد علایم شایع افسردگی در سالمندان گفت : علائم در سالمندان تا حدود زیادی متفاوت از الگوی رایج افسردگی در سنین جوانی است و اکثر اوقات تنها علامت افسردگی، فراموشی و شکایات متعدد جسمی بدون علت مشخص و اختلال های خواب و اشتهاست .

حیدری مکرر افزود: بسیاری از افراد تصور می‌کنند غم و بی‌انرژی بودن بخشی طبیعی از روند پیری است، در حالی که افسردگی یک بیماری قابل درمان است و نباید آن را نادیده گرفت. درمان به‌موقع می‌تواند کیفیت زندگی سالمند را به‌طور چشمگیری بهبود بخشد.

این عضو هیات علمی با تأکید بر اینکه پیشگیری از افسردگی در سالمندان با حمایت خانواده و جامعه آغاز می‌شود، اظهار داشت:توجه به نیازهای عاطفی سالمندان، ایجاد حس مفید بودن، تشویق آنان به مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، ورزش‌های سبک و ارتباط منظم با فرزندان و دوستان، نقش مهمی در حفظ سلامت روان دارد. همچنین بررسی منظم وضعیت روانی در کنار چکاپ جسمی در مراکز بهداشتی می‌تواند از بروز یا پیشرفت افسردگی جلوگیری کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت بروز علائم افسردگی، مراجعه به روان‌پزشک یا روان‌شناس و دریافت مشاوره تخصصی ضروری است. درمان‌های دارویی، روان‌درمانی و حمایت خانوادگی سه رکن اصلی درمان افسردگی در سالمندان هستند و با مداخله به‌موقع، اکثر بیماران بهبود قابل‌توجهی پیدا می‌کنند.