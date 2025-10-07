شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از بارگیری و توقف نامناسب اتوبوس‌های باربری در سه راه ملک شهر به سمت خیابان دکتر غرضی در شهرستان اصفهان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  به گفته شهروندخبرنگار ما در سه راه ملک شهربه سمت خیابان دکتر غرضی در شهرستان اصفهان باربری های بسیاری وجود دارد که با توقف دوبل و بارگیری خطر تصادف و بروز حادثه را افزایش می هند و سلامت شهروندان را تهدید می کنند. با وجود اینکه تابلوی توقف و بارگیری اتوبوس ممنوع در این محدوده مسکونی نصب شده؛ اما حدود ۶۰ باربری وجود دارد که نسبت به این تابلو بی توجه هستند و بصورت روزانه در حال بارگیری هستتند.این بارگیری نامناسب اتوبوس‌ها  تردد را برای شهروندان دشوار کرده است.
با وجود پیگیری های بسیاری که از سوی اهالی صورت گرفته؛ اما به نتیجه مطلوبی حاصل نشده است و توقف و بارگیری در این محدوده مسکونی مشکل ومعضلی را سر راه آنها قرار داده است.
وی با ارسال فیلمی به شرح این مشکل پرداخت و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

منبع: شهروندخبرنگار - اصفهان

