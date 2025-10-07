باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
غزه گورستانی برای متجاوزان خواهد بود + فیلم

گردان‌های قسام در دومین سالروز عملیات «طوفان الاقصی» ویدئویی از این عملیات را بازنشر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس در دومین سالروز عملیات طوفان الاقصی پیامی ویدئویی منتشر کرده است که می‌گوید غزه هماننده همیشه، گورستانی برای متجاوزان خواهد بود.

