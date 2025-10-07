غزه گورستانی برای متجاوزان خواهد بود + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06af\u0631\u062f\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0642\u0633\u0627\u0645 \u0634\u0627\u062e\u0647 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u062d\u0645\u0627\u0633 \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0637\u0648\u0641\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0627\u0642\u0635\u06cc \u067e\u06cc\u0627\u0645\u06cc \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648\u06cc\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0648\u06cc\u062f \u063a\u0632\u0647 \u0647\u0645\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0647\u0645\u06cc\u0634\u0647\u060c \u06af\u0648\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u062a\u062c\u0627\u0648\u0632\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.\n