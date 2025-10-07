باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آغاز برداشت گردو در استان البرز + فیلم

با فرا رسیدن فصل پاییز، برداشت گردو از باغ‌های البرز آغاز شد، این محصول نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی منطقه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - استان البرز دو هزار هکتار باغ گردو دارد و پیش بینی شده امسال بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ تن گردو از این باغات برداشت شود.

 

