آغاز برداشت گردو در استان البرز + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632 \u062f\u0648 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0628\u0627\u063a \u06af\u0631\u062f\u0648 \u062f\u0627\u0631\u062f \u0648 \u067e\u06cc\u0634 \u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f5 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f5\u06f0\u06f0 \u062a\u0646 \u06af\u0631\u062f\u0648 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u063a\u0627\u062a \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n