معاون وزیر جهاد از پیگیری جدی برای تاسیس صندوق حمایت از مرغداران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد ابراهیم حسن نژاد معاون امور دامی وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم گرامیداشت روز جهانی تخم مرغ گفت: نوسانات اخیر بازار تخم مرغ، ناترازی برق عامل اصلی کاهش تقاضای صنایع شیرینی و در نتیجه انباشت تولید و افت قیمت این محصول در نیمه نخست سال شد.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید کشور بیش از نیاز مازاد است، افزود: راهکار برونرفت از این وضعیت توسعه صنایع تبدیلی، استفاده از دانش و تکنولوژی برای کاهش هزینهها و تمرکز بر افزایش سرانه مصرف و صادرات فرآوریشده است.
حسننژاد ادامه داد: در چند سال گذشته بازار تخم مرغ کمترین نوسان را داشته و مشکلی که با آن مواجه بودیم، مازاد تولید بود. این مازاد در نیمه نخست سال با موضوع ناترازی برق تشدید شد، چرا که کاهش فعالیت صنایع شیرینی و قنادی تقاضای داخلی را پایین آورد و منجر به انباشت تولید و کاهش قیمتها شد.
معاون وزیر جهاد افزود: اگرچه افزایش قیمتها به دلیل بیشتر شدن هزینههای تولید اجتنابناپذیر است، اما وظیفه وزارت جهاد کشاورزی، بانکها و تشکلها سنگین است تا تمرکز خود را بر روی ورود دانش و تکنولوژی بگذارند و این رویکرد، بهرهوری را افزایش داده و در نهایت باعث اقتصادی شدن تولید و کاهش هزینههای تمامشده خواهد شد که میتواند بازار را کنترل کند.
وی با اشاره بر ضرورت تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی در کنار تولید بیان کرد: صنایع تبدیلی باید تقویت شود تا محصولات فرآوری شده جدید و مفید تولید شود و از سوی دیگر، تقویت صادرات نیز از همین مسیر میگذرد. در حال حاضر، ارزآوری ناشی از فرآوری تخم مرغ نسبت به صادرات خام آن بیشتر است.