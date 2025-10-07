معاون وزیر جهاد از پیگیری جدی برای تاسیس صندوق حمایت از مرغداران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد ابراهیم حسن نژاد معاون امور دامی وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم گرامیداشت روز جهانی تخم مرغ گفت: نوسانات اخیر بازار تخم مرغ، ناترازی برق عامل اصلی کاهش تقاضای صنایع شیرینی و در نتیجه انباشت تولید و افت قیمت این محصول در نیمه نخست سال شد.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید کشور بیش از نیاز مازاد است، افزود: راهکار برون‌رفت از این وضعیت توسعه صنایع تبدیلی، استفاده از دانش و تکنولوژی برای کاهش هزینه‌ها و تمرکز بر افزایش سرانه مصرف و صادرات فرآوری‌شده است.

 حسن‌نژاد ادامه داد: در چند سال گذشته بازار تخم مرغ کمترین نوسان را داشته و مشکلی که با آن مواجه بودیم، مازاد تولید بود. این مازاد در نیمه نخست سال با موضوع ناترازی برق تشدید شد، چرا که کاهش فعالیت صنایع شیرینی و قنادی تقاضای داخلی را پایین آورد و منجر به انباشت تولید و کاهش قیمت‌ها شد.

معاون وزیر جهاد افزود: اگرچه افزایش قیمت‌ها به دلیل بیشتر شدن هزینه‌های تولید اجتناب‌ناپذیر است، اما وظیفه وزارت جهاد کشاورزی، بانک‌ها و تشکل‌ها سنگین است تا تمرکز خود را بر روی ورود دانش و تکنولوژی بگذارند و این رویکرد، بهره‌وری را افزایش داده و در نهایت باعث اقتصادی شدن تولید و کاهش هزینه‌های تمام‌شده خواهد شد که می‌تواند بازار را کنترل کند.

وی با اشاره بر ضرورت تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی  در کنار تولید بیان کرد: صنایع تبدیلی باید تقویت شود تا محصولات فرآوری شده جدید و مفید تولید شود و از سوی دیگر، تقویت صادرات نیز از همین مسیر می‌گذرد. در حال حاضر، ارزآوری ناشی از فرآوری تخم مرغ نسبت به صادرات خام آن بیشتر است.

حسن‌نژاد به نقش فرهنگ‌سازی در تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: علوم جدید و نظریات پزشکان امروز، باورهایی که قبلاً در مورد مصرف تخم مرغ وجود داشت را رد کرده‌اند. این موضوع می‌تواند فرصت مناسبی برای افزایش سرانه مصرف تخم مرغ باشد که باید از مسیر تبلیغات صحیح و هدفمند عبور کند.
 
وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: تلاش می‌کنیم تا نهاده‌ها به موقع به دست مرغداران برسد. همچنین پیگیر راه‌اندازی صندوق حمایت از مرغداران هستیم تا در مواقع بحرانی، حمایت‌های لازم از تولیدکنندگان انجام شود.
