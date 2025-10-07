دبیر کمیته ملی اسکان بشر از تدوین سند تاب آوری شهر‌ها و سکونتگاه‌ها طی ۲۰ سال آینده خبر داد.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق پور اقدم دبیر کمیته ملی اسکان بشر  در مراسم روز جهانی اسکان بشر اظهار داشت: امروزه با شتاب گرفتن روند شهری شدن و شهرنشینی و آغاز صده" شهری بر مقیاس و پیچیدگی مسائل و موضوعات شهری نیز افزوده شده است.

وی ادامه داد:انتخاب موضوع روز جهانی اسکان بشر در سال ۲۰۲۵ یعنی پاسخ به بحران های شهری به ما یاد آوری میکند که در پرداختن به شهرها تغییر رویکرد و گذار از نگاه کالبدی صرف به توسعه شهری امری ضروریست و نه یک شعار و این امر مستلزم اتخاذ رویکردیست که به پدیده شهر و شهرنشینی به عنوان موجودیتی متشکل از عوامل در هم تنیده ای از فرصت ها و چالش ها نگریسته شود.

او بیان کرد:تمرکز موضوع روز جهانی اسکان بشر امسال بر روی بحرانها به روشنی نشان می دهد بلایایی که شهرها و سکونتگاههای انسانی را تحت تاثیر قرار میدهند بویژه بلایای ناشی از عوامل طبیعی شاید امروز بسیار سریعتر از پیش بینی ها دامنگیر شهرها و سکونتگاه های ما شده و منجر به ایجاد بحران هایی شده اند که بعضاً از نظر مقیاس و پیچیدگی بی سابقه بوده و اثرات مخربی را در پی دارند.

او بیان کرد : بحران‌هایی که مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و پیامدهای آنها در سطوح منطقه ای و جهانی پدیدار میشود ،زلزله سیل فرونشست زمین طوفان های گرد و غبار خشکسالی آتش سوزی جنگل ها و برخی دیگر از بحرانهای ناشی از تغییرات اقلیمی که در بخشی از آنها نیز فعالیتهای انسانی سهم دارند در کنار منازعات و درگیری ها میلیون ها نفر را آواره کرده و آنها را به سمت نقاط پر جمعیت شهری یا سکونتگاههای غیر رسمی سوق داده که بواسطه آن تاب آوری بافت‌های شهری ما را به چالش کشیده شده است.

وی ادامه داد: حال سوال مهم این است که آیا باید منتظر وقوع این بحرانها ماند و در صورت رخداد آن ها با اقداماتی تک بعدی و نقطه ای به مقابله با آنها پرداخت یا بعنوان مدیران شهری، متخصصان و شهروندان با پیشنگری و دوراندیشی و اتخاذ رویکردی یکپارچه و هماهنگ با هدف افزایش تاب آوری و ایجاد سازگاری در مقام پاسخ به بحرانها بر آمد بدون شک در مواجه با بحران ها همه ما مسئولیت مشترکی داریم که ما را به سمت هدف مشترکی سوق می دهد.

او بیان کرد:مسئولیت مشترکی که متوجه یکایک ما در بخشهای دولتی دانشگاهها و مراکز پژوهشی سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد بخش خصوصی و جوامع محلی است و از رهگذر همکاری مشترک و هم افزایی است که پاسخ به بحرانها در شهرها و سکونتگاهها میتواند جامع پیشگیرانه و پایدار باشد.

وی افزود: جهان امروز از این اصل آگاه است که شهر بستر راه حل هاست و نه مسائل طرح شده بدون پاسخ این تغییر رویکرد در خلال سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه مسکن و سکونتگاههای انسانی موسوم به هبیتات ۳ که در سال ۲۰۱۶ در کیتوی اکوادور برگزار شد.

او بیان کرد: این اقدام زمینه ساز توافق بر روی مهمترین سندی شد که نگاهی موسع و جامع به مسائل شهری داشته و تمامی کشورهای عضو سازمان ملل را برای اقدامی جهانی برای ایجاد شهرهای ایمن پایدار زیست پذیر و تاب آور در ۲۰ سال آینده متعهد می سازد.

وی ادامه داد: از این روی بهره گیری از تجربیات بین المللی و همگام شدن با اقدام جهانی و دستور کارهای جهانی برای مواجه با بحران ها بویژه با توجه به ماهیت فرامرزی برخی از آنها بسیار مهم و تعیین کننده است. بر این اساس اتخاذ رویکردی یکپارچه با ایفای نقش و مشارکت موثر ، فعالانه و فراگیر همه بازیگران حوزه شهری در سطوح ملی و محلی ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید.

وی افزود:در این میان مشارکت جوامع محلی و سازمان های غیر دولتی در کنار برنامه ریزان شهری معماران شهرسازان و شرکای بخش خصوصی به عنوان سازندگان شهرهای تاب آور فردا حائز اهمیت است.

او بیان کرد : کمیته ملی اسکان بشر ج. ایران بعنوان مرجع ملی برنامه بشر ملل متحد آمادگی خود را برای برقراری و تقویت پیوندهای علمی و پژوهشی بویژه در به اشتراک گذاری ظرفیت ها تجارب و دانش بین المللی و نیز فراهم نمودن زمینه معرفی تجارب و نمونه های عملکردی موفق در کشور در زمینه توسعه پایدار شهری در سطح بین المللی اعلام داشته و دست تمامی دست همه همکاران ارجمند در بخشهای دولتی و غیر دولتی انجمنهای حرفه ای دانشگاهها و مراکز پژوهشی را برای برای همکاریهای سازنده می فشارد.

 

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت وساز
خبرهای مرتبط
تمامی مشاوران املاک سیاهکل اصفهانی هستند/ موج عظیم مهاجرت در پیش است
استفاده از ظرفیت‌های قانونی بنیاد مسکن برای تامین مسکن محرومان
سکونت ۷۷ درصد از ایرانیان در شهر‌ها / یک سوم درآمد ایرانیان صرف اجاره می‌شود
خروج اتباع غیرمجاز بازار مسکن را ارزان نکرده است/ افزایش ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بساط فاکتور سازی از طریق صدور صورت حساب‌های الکترونیکی جمع شد
جزئیات هشتمین دوره قرعه کشی محصولات ایران خودرو مشخص شد/ ثبت نام ۶ میلیون نفر در قرعه کشی ایران خودرو
واگذاری تعدادی از دارایی‌های دولت از طریق مزایده عمومی توسط سازمان خصوصی‌سازی
قیمت جدید تخم مرغ مصوب شد + فیلم
جبران عقب ماندگی تسهیلات اشتغال در نیمه دوم سال توسط بانک مرکزی
۷۰ تا ۷۵ درصد از سبد انرژی کشور گاز است
فروش بذر گندم ۲۰ درصد کاهش یافت
روند رو به رشد ثبت اطلاعات در سامانه املاک واسکان/ کم کاری ۴ دستگاه در اتصال به سامانه املاک واسکان
سکونت ۷۷ درصد از ایرانیان در شهر‌ها / یک سوم درآمد ایرانیان صرف اجاره می‌شود
صندوق حمایت از مرغداران راه اندازی می‌شود
آخرین اخبار
تمامی مشاوران املاک سیاهکل اصفهانی هستند/ موج عظیم مهاجرت در پیش است
صندوق حمایت از مرغداران راه اندازی می‌شود
تدوین سند تاب آوری شهر‌ها طی ۲۰ سال آینده
سکونت ۷۷ درصد از ایرانیان در شهر‌ها / یک سوم درآمد ایرانیان صرف اجاره می‌شود
روند رو به رشد ثبت اطلاعات در سامانه املاک واسکان/ کم کاری ۴ دستگاه در اتصال به سامانه املاک واسکان
قیمت جدید تخم مرغ مصوب شد + فیلم
جزئیات هشتمین دوره قرعه کشی محصولات ایران خودرو مشخص شد/ ثبت نام ۶ میلیون نفر در قرعه کشی ایران خودرو
۷۰ تا ۷۵ درصد از سبد انرژی کشور گاز است
واگذاری تعدادی از دارایی‌های دولت از طریق مزایده عمومی توسط سازمان خصوصی‌سازی
فروش بذر گندم ۲۰ درصد کاهش یافت
جبران عقب ماندگی تسهیلات اشتغال در نیمه دوم سال توسط بانک مرکزی
بساط فاکتور سازی از طریق صدور صورت حساب‌های الکترونیکی جمع شد
افزایش نسبی دمای هوا در نوار شمالی کشور
وزیر راه و شهرسازی: پشتیبانی دیپلماتیک برای لایروبی رودخانه اروند ضروری است
اعطای اعتبار مالیاتی به کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط
اجازه کوچک سازی سازمان دامپزشکی را نمی‌دهیم
نقش حیاتی دامپزشکان در حفاظت از گونه‌های در معرض انقراض
هیچ نقطه‌ای از ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با کمبود غذایی مواجه نشد+ فیلم
باید کمک‌کنیم بازار سرمایه بزرگتر شود+ فیلم
۹۹ درصد عوامل بیوتروریستی منشأ دامی دارند
دولت برای عملیاتی شدن مسیر «واردات بدون انتقال ارز» تسهیل‌گری کند
بیش از ۸۶۰ عامل بیماری زا از دام به انسان منتقل می‌شود
عرضه ارز با نرخ توافقی در بازار دوم مرکز مبادله افزایش خواهد یافت
اکوسیستم ملی واکسن راه‌اندازی می‌شود
آغاز روند افزایشی مصرف گاز خانگی؛ میانگین ۲۰۶ میلیون مترمکعب
وصول ۱۱.۲ همت مالیات از محل کتمان درآمد/ شناسایی ۶۰۰ مؤدی مالیاتی مشکوک به پولشویی
امضای سند ۴ ساله با اتحادیه اوراسیا
ایرادات سامانه تبدیل پلاک خودرو‌های مناطق آزاد به پلاک ملی برطرف شد
زمان ثبت سفارش تأثیری در اولویت تخصیص سکه در پیش فروش مرکز مبادله نخواهد داشت
استفاده از ظرفیت‌های قانونی بنیاد مسکن برای تامین مسکن محرومان