باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق پور اقدم دبیر کمیته ملی اسکان بشر در مراسم روز جهانی اسکان بشر اظهار داشت: امروزه با شتاب گرفتن روند شهری شدن و شهرنشینی و آغاز صده" شهری بر مقیاس و پیچیدگی مسائل و موضوعات شهری نیز افزوده شده است.

وی ادامه داد:انتخاب موضوع روز جهانی اسکان بشر در سال ۲۰۲۵ یعنی پاسخ به بحران های شهری به ما یاد آوری میکند که در پرداختن به شهرها تغییر رویکرد و گذار از نگاه کالبدی صرف به توسعه شهری امری ضروریست و نه یک شعار و این امر مستلزم اتخاذ رویکردیست که به پدیده شهر و شهرنشینی به عنوان موجودیتی متشکل از عوامل در هم تنیده ای از فرصت ها و چالش ها نگریسته شود.

او بیان کرد:تمرکز موضوع روز جهانی اسکان بشر امسال بر روی بحرانها به روشنی نشان می دهد بلایایی که شهرها و سکونتگاههای انسانی را تحت تاثیر قرار میدهند بویژه بلایای ناشی از عوامل طبیعی شاید امروز بسیار سریعتر از پیش بینی ها دامنگیر شهرها و سکونتگاه های ما شده و منجر به ایجاد بحران هایی شده اند که بعضاً از نظر مقیاس و پیچیدگی بی سابقه بوده و اثرات مخربی را در پی دارند.

او بیان کرد : بحران‌هایی که مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و پیامدهای آنها در سطوح منطقه ای و جهانی پدیدار میشود ،زلزله سیل فرونشست زمین طوفان های گرد و غبار خشکسالی آتش سوزی جنگل ها و برخی دیگر از بحرانهای ناشی از تغییرات اقلیمی که در بخشی از آنها نیز فعالیتهای انسانی سهم دارند در کنار منازعات و درگیری ها میلیون ها نفر را آواره کرده و آنها را به سمت نقاط پر جمعیت شهری یا سکونتگاههای غیر رسمی سوق داده که بواسطه آن تاب آوری بافت‌های شهری ما را به چالش کشیده شده است.

وی ادامه داد: حال سوال مهم این است که آیا باید منتظر وقوع این بحرانها ماند و در صورت رخداد آن ها با اقداماتی تک بعدی و نقطه ای به مقابله با آنها پرداخت یا بعنوان مدیران شهری، متخصصان و شهروندان با پیشنگری و دوراندیشی و اتخاذ رویکردی یکپارچه و هماهنگ با هدف افزایش تاب آوری و ایجاد سازگاری در مقام پاسخ به بحرانها بر آمد بدون شک در مواجه با بحران ها همه ما مسئولیت مشترکی داریم که ما را به سمت هدف مشترکی سوق می دهد.

او بیان کرد:مسئولیت مشترکی که متوجه یکایک ما در بخشهای دولتی دانشگاهها و مراکز پژوهشی سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد بخش خصوصی و جوامع محلی است و از رهگذر همکاری مشترک و هم افزایی است که پاسخ به بحرانها در شهرها و سکونتگاهها میتواند جامع پیشگیرانه و پایدار باشد.

وی افزود: جهان امروز از این اصل آگاه است که شهر بستر راه حل هاست و نه مسائل طرح شده بدون پاسخ این تغییر رویکرد در خلال سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه مسکن و سکونتگاههای انسانی موسوم به هبیتات ۳ که در سال ۲۰۱۶ در کیتوی اکوادور برگزار شد.

او بیان کرد: این اقدام زمینه ساز توافق بر روی مهمترین سندی شد که نگاهی موسع و جامع به مسائل شهری داشته و تمامی کشورهای عضو سازمان ملل را برای اقدامی جهانی برای ایجاد شهرهای ایمن پایدار زیست پذیر و تاب آور در ۲۰ سال آینده متعهد می سازد.

وی ادامه داد: از این روی بهره گیری از تجربیات بین المللی و همگام شدن با اقدام جهانی و دستور کارهای جهانی برای مواجه با بحران ها بویژه با توجه به ماهیت فرامرزی برخی از آنها بسیار مهم و تعیین کننده است. بر این اساس اتخاذ رویکردی یکپارچه با ایفای نقش و مشارکت موثر ، فعالانه و فراگیر همه بازیگران حوزه شهری در سطوح ملی و محلی ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید.

وی افزود:در این میان مشارکت جوامع محلی و سازمان های غیر دولتی در کنار برنامه ریزان شهری معماران شهرسازان و شرکای بخش خصوصی به عنوان سازندگان شهرهای تاب آور فردا حائز اهمیت است.

او بیان کرد : کمیته ملی اسکان بشر ج. ایران بعنوان مرجع ملی برنامه بشر ملل متحد آمادگی خود را برای برقراری و تقویت پیوندهای علمی و پژوهشی بویژه در به اشتراک گذاری ظرفیت ها تجارب و دانش بین المللی و نیز فراهم نمودن زمینه معرفی تجارب و نمونه های عملکردی موفق در کشور در زمینه توسعه پایدار شهری در سطح بین المللی اعلام داشته و دست تمامی دست همه همکاران ارجمند در بخشهای دولتی و غیر دولتی انجمنهای حرفه ای دانشگاهها و مراکز پژوهشی را برای برای همکاریهای سازنده می فشارد.