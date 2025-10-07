باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دو گزارش از پروژه «هزینه‌های جنگ» نشان می‌دهد که ایالات متحده از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون با ارسال بیش از ۲۱ میلیارد دلار کمک از اسرائیل حمایت کرده است.

بر اساس دو گزارش جدید، اسرائیل بدون پشتیبانی مالی قابل توجه ایالات متحده که از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۲۱ میلیارد دلار بوده، قادر به ادامه جنگ‌های خود در خاورمیانه نبود.

این گزارش‌ها که توسط «پروژه هزینه‌های جنگ» در دانشگاه براون منتشر شده، نشان می‌دهند که بدون سلاح‌ها و پول آمریکا، اسرائیل نمی‌توانست جنگ نسل‌کشی خود در غزه را ادامه دهد، با ایران وارد جنگ شود یا به طور مکرر یمن را بمباران کند.

یافته‌های این گزارش توسط تحلیلگرانی نیز تأیید شده که گفته‌اند جنگ‌های اسرائیل در غزه و منطقه گسترده‌تر بدون حمایت مالی و دیپلماتیک آمریکا نمی‌توانست ادامه یابد.

عمر رحمان، پژوهشگر در شورای خاورمیانه امور جهانی، به الجزیره گفت: «حمایت آمریکا از اسرائیل در تمام سطوح، برای پیگیری جنگ اسرائیل هم در غزه و هم در سراسر منطقه ضروری است.»

تنها جنگ اسرائیل بر غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون باعث کشته شدن حداقل ۶۷،۱۶۰ نفر و زخمی شدن ۱۶۹،۶۷۹ نفر دیگر شده است.

اعتقاد بر این است که هزاران نفر هنوز زیر آوار‌های نوار غزه هستند، در حالی که اسرائیل ده‌ها نفر را در حملات به یمن کشته و بیش از ۱۰۰۰ نفر را در حمله به ایران در ژوئن شهید کرده است.

اسرائیل برای جنگ به تأمین مالی آمریکا نیاز دارد

دو سال پیش، حماس عملیات طوفان الاقصی را اجرا کرد. پاسخ اسرائیل، ویرانی غزه و انجام جنگ گسترده‌تر علیه هر گروهی که در منطقه خصمانه می‌دانست بود.

این رژیم حملات خود را در کرانه باختری اشغالی و بیت‌المقدس افزایش داد؛ ضمن نابودی بخش‌های وسیعی از روستاها، بیش از ۴۰۰۰ نفر را در لبنان کشت؛ به زمین‌های لبنان و سوریه حمله و آنها را اشغال کرد؛ کنسولگری ایران در دمشق را بمباران کرد و یک جنگ ۱۲ روزه با ایران به راه انداخت؛ و با انصارالله یمن به تبادل حملات پرداخت.

اما محققان دریافتند که اسرائیل بدون حمایت مستمر آمریکا نمی‌توانست این جنگ‌ها را حفظ کند.

ویلیام دی هارتونگ، پژوهشگر ارشد در موسسه کویینسی برای دولتداری مسئول، در گزارش خود با عنوان «کمک‌های نظامی آمریکا و انتقال سلاح به اسرائیل، اکتبر ۲۰۲۳–سپتامبر ۲۰۲۵» نوشت: «با توجه به مقیاس هزینه‌های فعلی و آتی، واضح است که [ارتش اسرائیل]بدون تأمین مالی، سلاح و حمایت سیاسی آمریکا نمی‌توانست آن آسیب را در غزه وارد کند یا فعالیت‌های نظامی خود را در سراسر منطقه تشدید کند.»

یافته‌های هارتونگ و یک گزارش همراه توسط لیندا جی بیلمز، کارشناس بودجه و مالیه عمومی در مدرسه کندی هاروارد، نشان می‌دهد که ایالات متحده از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون «در مجموع ۳۱.۳۵ تا ۳۳.۷۷ میلیارد دلار و بیشتر» برای کمک‌های نظامی به اسرائیل و «عملیات‌های نظامی آمریکا در منطقه» هزینه کرده است.

آنها نشان می‌دهند که چگونه حمایت آمریکا از اسرائیل به آن کمک کرده است تا به مدت دو سال به جنگ در چندین جبهه ادامه دهد، و تحلیلگران نیز نتیجه‌گیری گزارش‌ها را تأیید کردند.

رحمان گفت: «اسرائیل برای انجام آنچه در حال انجام است به سلاح آمریکا نیاز دارد. این رژیم مقدار زیادی مهمات بر غزه و جا‌های دیگر ریخته است. این رژیم سلاح‌ها و فناوری را تولید می‌کند، اما بمب‌ها را تولید نمی‌کند، بنابراین بدون آمریکا، نمی‌توانست آن بمب‌ها را بیندازد.»

حمایت دوحزبی

آمریکا برای مدت‌ها طولانی پرشورترین حامی اسرائیل بوده است. هنگامی که صحبت از کمک خارجی آمریکا می‌شود، اسرائیل بزرگترین دریافت کننده سالانه (حدود ۳.۳ میلیارد دلار در سال) و بزرگترین دریافت کننده تجمعی (بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۲) است.

در طول دهه‌ها و علیرغم تغییر دولت‌ها، حمایت آمریکا از اسرائیل ثابت بوده است.

گزارش هارتونگ به طور خاص اشاره می‌کند که دولت‌های جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، و جانشین او، دونالد ترامپ، ده‌ها میلیارد دلار در توافقنامه‌های فروش سلاح، از جمله خدمات و جنگ‌افزار‌هایی که در سال‌های آینده پرداخت خواهند شد، متعهد شده‌اند.

رحمان گفت: «این حمایت دوحزبی... به یک ناقض سری قوانین بین‌المللی در تقریباً کل دوران وجودش اجازه داده است تا با حمایت غرب دموکراتیک، بدون اینکه به طور قابل توجهی در جریان اصلی سیاسی و اجتماعی مورد سؤال قرار گیرد، به کار خود ادامه دهد.»

با این حال، بسیاری از آمریکایی‌ها شروع به فاصله گرفتن از موضع جریان اصلی در مورد اسرائیل کرده‌اند. در ماه‌های اخیر، با اعلام پژوهشگران مبنی بر نسل‌کشی بودن اقدامات اسرائیل در غزه، درک عمومی از اسرائیل در آمریکا به شدت تنزل یافته است.

این کاهش در بین یهودیان آمریکا نیز صادق است. بر اساس نظرسنجی اخیر واشنگتن پست، چهار نفر از هر ۱۰ یهودی آمریکا معتقدند اسرائیل در حال ارتکاب نسل‌کشی است، در حالی که بیش از ۶۰ درصد می‌گویند اسرائیل در غزه مرتکب جنایات جنگی شده است؛ و تحلیلگران معتقدند که این می‌تواند تأثیر بزرگی برای هر فردی در سیاست آمریکا داشته باشد.

مت داس، معاون اجرایی مرکز سیاست بین‌المللی در واشنگتن دی. سی. به الجزیره گفت: «برخی از مقامات سابق دولت بایدن ممکن است امیدوار باشند که مجبور به برخورد با این موضوع نباشند، اما آنها در یک دنیای فانتزی زندگی می‌کنند. من فکر نمی‌کنم هیچ دموکراتی بتواند در مقدماتی ۲۰۲۸ بدون پذیرش این که دولت بایدن یک نسل‌کشی را تحمیل و به ارتکاب آن کمک کرد، پیروز شود.»

علاوه بر انتقادات عمومی آمریکا از اقدامات اسرائیل در خاورمیانه، تحلیلگران می‌گویند ارقامی مانند موارد نشان داده شده در گزارش‌های پروژه هزینه‌های جنگ نیز ممکن است خشم آمریکایی‌هایی را که از محل صرف دلار‌های مالیاتی‌شان ناامید شده‌اند، برانگیزد.

داس گفت: «بودجه‌ها درباره اولویت‌ها هستند، اما حتی با اینکه آمریکایی‌ها کمترین شبکه ایمنی اجتماعی را در بین هر کشور مدرن دیگری دارند، به نظر می‌رسد ما همیشه به نحوی میلیارد‌ها میلیارد دلار برای کمک به اسرائیل در جنگ‌های مختلف آن پیدا می‌کنیم. هر کسی که تا به حال سعی کرده یک بودجه خانوار تشکیل دهد می‌تواند ببیند که این چقدر پوچ است، اما همچنین بازتابی از فساد گسترده‌تر سیاست آمریکا است. این فقط به منافع اسرائیل مربوط نیست، بلکه به مجتمع صنعتی آمریکا نیز مربوط می‌شود زیرا بخش زیادی از این کمک و مساعدت فقط فروش سلاح نیست، بلکه اعطای کمک‌هایی است که به شرکت‌های زیادی در آمریکا می‌رود.»

منبع: الجزیره