باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کاخ سفید از تایید این گفته دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که کارمندان دولتی عملا به دلیل تعطیلی دولت در حال اخراج شدن هستند، عقب‌نشینی کرد؛ اما هشدار داد که اگر این بحران ادامه یابد، احتمال وقوع از دست دادن شغل وجود دارد.

به نظر می‌رسد بحران تعطیلی پس از آن که مجلس سنا، به رهبری جمهوری‌خواهان، برای پنجمین بار پیشنهاد‌هایی را که هدفشان تامین مالی آژانس‌های فدرال بود، رد کرد، ادامه پیدا کند. هیچ‌کدام از این دو طرح پیشنهادی – طرح جمهوری‌خواهان که تامین مالی عملیات تا ۲۱ نوامبر را در نظر داشت و طرح دموکرات‌ها که شامل تمدید حمایت‌های بهداشتی (مقرر شده برای پایان سال) نیز بود – حمایت کافی برای تصویب کسب نکردند.

ترامپ عصر یکشنبه اعلام کرده بود که عملیات اخراج کارکنان در حال انجام است، اما کارولاین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه توضیح داد که منظور رئیس‌جمهور، کارمندانی بوده است که از اوایل اکتبر، پس از انقضای مهلت تامین مالی توسط کنگره، به مرخصی موقت فرستاده شده‌اند.

لیویت در یک نشست خبری افزود که دفتر بودجه کاخ سفید «همچنان در حال همکاری با آژانس‌های دولتی است تا مشخص کند در صورت ادامه تعطیلی دولت، متاسفانه چه کسانی باید اخراج شوند».

این تحول در بحبوحه تشدید فشار‌های سیاسی بر دولت آمریکا و کنگره رخ می‌دهد تا برای پایان دادن به این تعطیلی به توافق برسند؛ تعطیلی‌ای که بر صد‌ها هزار کارمند فدرال تاثیر گذاشته و تهدید می‌کند که خدمات ضروری دولتی را در سراسر کشور مختل خواهد کرد.

منبع: آر تی