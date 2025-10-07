باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «مارک کارنی»، نخستوزیر کانادا، قرار است روز سهشنبه بار دیگر به واشنگتن سفر کند تا امیدوار باشد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را متقاعد کند که تعرفههای ایالات متحده را که تأثیر منفی بر اقتصاد کانادا دارند، کاهش دهد.
در این «دیدار کاری» کارنی از کاخ سفید - که دومین سفر او از زمان به دست آوردن قدرت در ماه آوریل است - این بانکدار سابق ۶۰ ساله در پی احیای روابط دوجانبه و بحث در مورد «اولویتهای مشترک در یک رابطه اقتصادی و امنیتی جدید بین کانادا و ایالات متحده» است.
«کارولین لویت»، سخنگوی کاخ سفید، این دیدار را تأیید کرد و روز دوشنبه گفت: «مطمئنم تجارت، فردا موضوع بحث خواهد بود، و همچنین تمام مسائل دیگری که هر دو کشور کانادا و ایالات متحده با آن روبهرو هستند.»
برخلاف سایر متحدان آمریکا، مانند اتحادیه اروپا، کانادا هنوز موفق به انعقاد یک توافق جامع تجاری با همسایه خود نشده است.
ایالات متحده شریک اصلی اقتصادی کانادا است و ۷۵ درصد از صادرات اتاوا در مرز جنوبی این کشور به فروش میرسد.
کانادا شاهد کاهش ۱.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی خود در سهماهه دوم بود که بر فشارهای اقتصادی افزود.
ترامپ قبلاً تعرفههایی بر چوب، آلومینیوم، فولاد و خودرو وضع کرده است. او روز دوشنبه تعرفه ۲۵ درصدی بر کامیونهای سنگین را اعمال کرد که از اول نوامبر اجرایی میشود.
در حال حاضر، اکثریت قریب به اتفاق تجارت تحت حمایت «USMCA» (پیمان تجاری بین آمریکا، مکزیک و کانادا) قرار دارد. اما این توافق به زودی با بازنگری مواجه خواهد شد و رئیسجمهور جمهوریخواه قبلاً خواستار تجدیدنظری شده که به صنایع آمریکایی امتیاز دهد.
منبع: رویترز