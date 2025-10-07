تیم رسانه ورزش مازندران در سفر ۴ روزه خود به مشهد مقدس، باز هم در انجام امور معنوی، فرهنگی و ورزشی پیشقدم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - اعضای تیم رسانه ورزش مازندران در اردوی فرهنگی ورزشی مشهد مقدس، ضمن زیارت حرم ملکوتی امام رضا (ع) و خدمت در چایخانه حضرت، ۲ دیدار دوستانه خیرخواهانه با پیشکسوتان فوتبال مشهد و رسانه ورزش برگزار و از موسسه خیریه توانبخشی همدم بازدید کردند.

اردویی که فراتر از یک سفر ورزشی، به صحنه‌ای برای ترویج اخلاق، همدلی و فرهنگ‌سازی بدل شد.

در جریان این اردو، دو دیدار دوستانه و خیرخواهانه با تیم‌های رسانه مشهد و منتخب ستارگان لیگ برتری مشهد در ورزشگاه امام رضا (ع) برگزار شد؛ رقابت‌هایی که در کنار جذابیت ورزشی، پیام‌آور همبستگی و تعامل رسانه‌ای بودند.

اعضای باشگاه رسانه ورزش مازندران همچنین با حضور در مرکز توانبخشی همدم مشهد، از کودکان و افراد تحت پوشش این مرکز بازدید کرده و با اهدای هدایا، لحظاتی سرشار از مهر و امید را رقم زدند. این اقدام در ادامه مسیر همیشگی باشگاه در ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی صورت گرفت.

در بخش دیگری از این اردو، رسانه‌ای‌های مازندران لباس خادمی چایخانه حضرت را بر تن کرده و در چایخانه باغ رضوان، به خدمت‌رسانی به زائران امام رضا (ع) پرداختند؛ حضوری که رنگ و بوی معنوی اردو را دوچندان کرد.

پیش از آغاز دیدار‌های ورزشی، باشگاه رسانه ورزش مازندران با اهدای تندیس شهید شاخص ورزش استان، کتاب «سواد رسانه‌ای» اثر مهدی رضی، و نمادی از صنعت گردشگری مازندران به تیم‌های حریف، جلوه‌ای از احترام، فرهنگ و معرفی ظرفیت‌های استان را به نمایش گذاشت.

گفتنی‌است، باشگاه رسانه ورزش مازندران با بیش از ۱۵ سال فعالیت مستمر در حوزه فرهنگ‌سازی و اقدامات خیرخواهانه، همواره نقشی اثرگذار در ارتقای جایگاه رسانه‌ای استان ایفا کرده و در سطح ملی نیز حضوری پررنگ و الهام‌بخش داشته است.

برچسب ها: رسانه ورزش ، ورزش مازندران ، سفر زیارتی
