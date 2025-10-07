باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان قزوین با اشاره به انتصاب محمدرضا صفی‌خانی به‌عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین گفت: رویکرد دولت چهاردهم و مجموعه استانداری بر پایه اقتصاد استوار است و با توجه به ظرفیت بالای استان در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و گردشگری، انتخاب فردی تحصیل کرده در رشته اقتصاد می‌تواند زمینه‌ساز تحولی اساسی در حوزه اقتصادی استان باشد.

وی اضافه کرد: انتظار داریم با روی کار آمدن تیم جدید اقتصادی استان، کارگروه‌های تخصصی و جلسات تنظیم بازار به‌صورت منظم و جدی‌تری پیگیری شوند تا بهبود شرایط معیشت مردم محقق شود.

نوذری با تاکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی در حوزه اقتصادی اضافه کرد: دستگاه‌ها باید از اعتبارات ملی و استانی به‌صورت هدفمند استفاده کنند و طرح‌های علمی و اقتصادی را در برنامه‌ریزی‌های خود لحاظ کنند، چرا که استان قزوین در بخش‌های کشاورزی، فناوری، صنعت و اقتصاد توان رقابت در سطح ملی را دارد.

استاندار قزوین در ادامه با اشاره به دستور جلسه کارگروه اقتصادی مبنی بر آیین‌نامه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی گفت: رشد و تولید پایدار در گرو بهره‌وری است. با وجود ظرفیت‌های بالای کشاورزی در قزوین، هنوز به بهره‌وری مطلوب نرسیده‌ایم و باید به سمت افزایش تولید و کاهش مصرف منابع حرکت کنیم.

وی بیان کرد: اگر تاکنون در هر هکتار زمین کشاورزی یک تن محصول برداشت می‌شد، باید این رقم را به سه تن برسانیم و در عین حال مصرف آب را کاهش دهیم، امروز ناترازی‌هایی در صنایع و کشاورزی داریم که باید با برنامه‌ریزی دقیق به سمت تولید محصولات کم‌آب‌بر و با ارزش افزوده بالا حرکت کنیم.

نوذری همچنین بر تدوین برنامه‌های کاربردی در حوزه بهره‌وری برای هر دستگاه اجرایی تاکید کرد و یادآور شد: لازم است ارتباط موثری میان دستگاه‌ها و بخش خصوصی برقرار شود و جلسات منظمی برای ارتقای بهره‌وری در صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان برگزار گردد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان گفت: بخشی از معادن استان غیرفعال هستند و باید برنامه‌های مناسبی برای فعال‌سازی و بهره‌برداری مجدد از آنها تدوین شود.

استاندار قزوین درباره وضعیت تسهیلات تبصره‌ای نیز اعلام کرد: در سفر آینده رییس جمهور به استان، پرداخت ۳۰ همت تسهیلات برای صنایع برنامه‌ریزی شده که می‌تواند تحولی چشمگیر در وضعیت تولید و اشتغال ایجاد کند.

نوذری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سامانه رصد اشتغال بیان کرد: یکی از چالش‌های اساسی استان، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است، درحالی که بسیاری از صنایع با کمبود نیروی ماهر مواجه‌اند، مهارت‌آموزی باید به‌صورت ویژه و هدفمند دنبال شود تا فاصله میان دانشگاه و صنعت کاهش یابد.

وی تاکید کرد: قزوین از ظرفیت صنعتی بالایی برخوردار است و با تقویت پیوند میان دانشگاه‌ها و بخش تولید می‌توان رتبه بالای استان در نرخ بیکاری را کاهش داد و مسیر توسعه اقتصادی را هموار کرد.

سهم قزوین در اقتصاد ملی به چهار درصد می‌رسد

محمدرضا صفی‌خانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین هم گفت: سهم استان در اقتصاد ملی ۲ درصد است، اما با ظرفیت‌های موجود آن در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری بایستی به چهار درصد افزایش پیدا کند.

وی اظهار کرد: قزوین ظرفیت‌های بی‌بدیل و شاخصی در حوزه اقتصادی دارد و از این رو تمام تلاش و همت خود را برای جهش اقتصادی و صنعتی استان به کار خواهیم بست.

این مسئول ادامه داد: سه محور به عنوان مانیفست گروه اقتصادی قزوین از جمله همدلی و همراهی دستگاه‌های مرتبط (ارتقا تعاملات اجتماعی)، هماهنگی بین بخشی و ارتقا منابع اقتصادی به صورت ویژه در نظر گرفته خواهد شد تا شاخص‌های اقتصادی آن افزایش بیابد.

صفی‌خانی با اشاره به اینکه امروز نرخ بیکاری استان در شاخص ۵.۸ درصد قرار گرفته که نسبت به میانگین کشوری کمتر است، ادامه داد: این نرخ، اما متاسفانه در گروه سنی پایین و تحصیل کرده جامعه بالا است و ناترازی میان فارغ‌التحصیلان و اشتغال وجود دارد، اما برنامه خواهیم داشت تا این ناترازی بهبود یابد.

به گفته این مسئول، صادرات غیرنفتی استان قزوین با دارا بودن پتانسیل‌های موجود آن در برخی بخش‌ها از جمله صنایع غذایی و شیمیایی، صادرات آن چنانی ندارد و بایستی رویکرد جدیدی در این حوزه داشته باشیم، به همین جهت کارگروه صادرات به شکل علمی و فنی در استان فعال خواهد شد.

صفی‌خانی یادآور شد: افزایش حمایت از فناوری‌های نوین و ایجاد نوآوری در صنایع تولیدی در دستور کار ما قرار خواهد گرفت و همچنین یکی از شاخص‌های مهم در صنایع قزوین، ارتقا شاخص‌های کلیدی هستند تا به کیفیت بالا در محصولات تولیدی برسیم.

وی افزود: ارتباط فناوری‌های پیشرفته با کشور‌های همسایه و تقویت صادرات غیرنفتی با موضوعات بازاریابی و برندینگ و همچنین حضور در نمایشگاه‌های اتاق بازرگانی را در برنامه داریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با بیان اینکه چهار حوزه صنعتی قزوین برای نخستین مرتبه به عنوان صنایع نمونه کشوری انتخاب شدند، تاکید کرد: در همین رابطه تقویت زیرساخت‌های لجستیکی، توسعه همکاری بین بخشی و سرمایه‌گذاری در قزوین از جمله برنامه‌های اولویت‌دار این حوزه خواهد بود و در همین راستا جهشی را در مسیر توسعه اقتصادی استان پیش‌بینی می‌کنیم.

محمدرضا صفی‌خانی که هفته پیش به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استان قزوین منصوب شد پیش از این، مدیریت سرمایه‌گذاری بیمه معلم، رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان لرستان و مدیریت ادارات آب و برق جزیره قشم را در برنامه کاری خود دارد و فعالیت‌های موثری را نیز در حوزه اقتصادی در کارنامه خود دارد.

منبع: ایرنا