صعود محمدعلی پردل به نیمه‌نهایی مسابقات هی‌بال قهرمانی آسیا / مدال برنز مسجل شد ملی پوش هی بال کشورمان با راهیابی به نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ نخستین مدال تاریخ این رشته را برای ایران مسجل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، محمدعلی پردل ملی‌پوش ارزنده کشورمان در رقابت‌های هی‌بال قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ که از تاریخ ۱۲ تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ در شهر امان – اردن در حال برگزاری است، با درخشش خود توانست با کسب چهار پیروزی متوالی به مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها راه یابد و مدال برنز خود را قطعی کند.

نماینده شایسته کشورمان صبح فردا در دیدار نیمه‌نهایی، به مصاف بازیکن کشور میزبان (اردن) خواهد رفت تا برای صعود به فینال و کسب مدال خوشرنگ‌تر به میدان برود.

سینا ولیزاده دیگر نماینده کشورمان در این مسابقات بود که در جمع ۱۶ نفر برتر به کار خود پایان داد و علی مقصود نیز دیگر نماینده‌ای بود که با یک پیروزی و دو شکست از دور مسابقات کنار رفت.

