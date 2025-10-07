باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، محمدعلی پردل ملیپوش ارزنده کشورمان در رقابتهای هیبال قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ که از تاریخ ۱۲ تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ در شهر امان – اردن در حال برگزاری است، با درخشش خود توانست با کسب چهار پیروزی متوالی به مرحله نیمهنهایی این رقابتها راه یابد و مدال برنز خود را قطعی کند.
نماینده شایسته کشورمان صبح فردا در دیدار نیمهنهایی، به مصاف بازیکن کشور میزبان (اردن) خواهد رفت تا برای صعود به فینال و کسب مدال خوشرنگتر به میدان برود.
سینا ولیزاده دیگر نماینده کشورمان در این مسابقات بود که در جمع ۱۶ نفر برتر به کار خود پایان داد و علی مقصود نیز دیگر نمایندهای بود که با یک پیروزی و دو شکست از دور مسابقات کنار رفت.