باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی- محسن گلرسان رئیس اداره نگهداری راه‌های استان یزد، گفت: مجموع طول راه‌های تحت پوشش استان یزد ۶ هزار و ۷۱۰ کیلومتر شامل ۱۵۲۱ کیلومتر شریانی و اصلی، ۸۸۱ کیلومتر فرعی و ۵۷۶۸ کیلومتر راه روستایی است .

وی اظهار کرد: در مجموع ۲۴۴.۸۹۵ کیلومتر از راه‌های استان، شامل ۱۸۷.۸۶ کیلومتر از محور‌های شریانی و اصلی و ۵۷.۰۳۵ کیلومتر از راه‌های فرعی و روستایی، تحت عملیات نگهداری جاری قرار گرفت.

گلرسان ادامه داد: عملیات لکه‌گیری موضعی در سطح ۱۰۸۲۶.۷ مترمربع از آسفالت راه‌ها انجام شد. از این میزان، ۹۸۷۷.۷۱۵ مترمربع مربوط به محور‌های شریانی و اصلی و ۹۴۸.۹۸۵ مترمربع در راه‌های فرعی و روستایی بوده که نقش مهمی در ارتقای ایمنی و کیفیت تردد داشته است.

وی گفت: عملیات بهسازی، مرمت و روکش آسفالت برای مجموع ۲۴۲.۵۲ کیلومتر از شبکه راه‌های استان به انجام رسید. این میزان شامل ۱۹۵.۲۱۵ کیلومتر در راه‌های شریانی و اصلی و ۴۷.۳۰۵ کیلومتر در محور‌های فرعی و روستایی است.

گلرسان با تأکید بر استمرار این اقدامات، افزود: تلاش شبانه‌روزی پرسنل این اداره بر حفظ و ارتقاء ایمنی و زیرساخت‌های جاده‌ای متمرکز بوده و با توجه به اهمیت شبکه راه‌های استان در کریدور‌های اصلی کشور، پروژه‌های نگهداری، مرمت و روکش آسفالت با جدیت پیگیری می‌شود تا شاهد کمترین نواقص و بیشترین کارآیی در جاده‌های استان باشیم.

رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: مجموع طول عملیات نگهداری جاری و بهسازی، مرمت و روکش آسفالت در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ به بیش از ۴۸۷ کیلومتر رسیده که نشان‌دهنده عزم راسخ اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد در خدمت‌رسانی به مردم و کاربران جاده‌ای است.