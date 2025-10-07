به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -مصطفی فخرآبادی‌پور، مدیرکل دامپزشکی هرمزگان روز سه‌شنبه ۱۵ مهر، در نشست خبری ویژه هفته دامپزشکی، با اشاره به جایگاه راهبردی این استان در تأمین بهداشت عمومی و امنیت غذایی کشور گفت: به دلیل فعالیت مجتمع بندری شهید رجایی، ۷۰ تا ۸۰ درصد فرآورده‌های خام دامی منجمد وارداتی ایران که به‌صورت کانتینری وارد می‌شود، پس از نمونه‌برداری، ممیزی و تأیید ایمنی و سلامت، با صدور مجوز ترخیص بهداشتی از هرمزگان عبور می‌کند.

فخرآبادی‌پور اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مواد اولیه دارویی دامپزشکی نیز از همین مسیر وارد کشور شده و تحت نظارت کامل کارشناسان دامپزشکی قرار می‌گیرد.

وی افزود: حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر از همکاران ما در سطح ملی درگیر این مأموریت هستند و از ابتدای زنجیره تولید تا فرآوری، نظارت دقیق بر فعالیت بزرگ‌ترین شرکت‌های پرورش ماهی در قفس و بیشترین سایت‌های پرورش میگو در کشور انجام می‌دهیم تا محصولات صادراتی بر اساس الزامات کشورهای مقصد تولید شوند.

مدیرکل دامپزشکی هرمزگان با اشاره به فرآوری تحت رجیستری چین و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصریح کرد: در سال گذشته، ۷۰ هزار تن انواع فرآورده‌های شیلاتی تحت نظارت دامپزشکی استان به ۱۸ کشور دنیا صادر شد که برای آن گواهی‌های رسمی دو زبانه به انگلیسی، چینی و روسی صادر شده است.

وی ضمن تقدیر از تلاش دامپزشکان، بازنشستگان و فعالان بخش خصوصی و دولتی، نقش رسانه‌ها را در پیشگیری و مقابله با بیماری‌های مشترک انسان و دام حیاتی دانست و گفت: بیماری هاری خطرناک‌ترین بیماری زئونوز است که ۴۰ درصد مبتلایان آن کودکان هستند. برای ریشه‌کنی این بیماری تا سال ۲۰۳۰، نیازمند همکاری سازمان محیط زیست، شهرداری‌ها و اطلاع‌رسانی گسترده هستیم.

فخرآبادی‌پور سه مرحله واکسیناسیون را تشریح کرد: حیوانات خانگی توسط کلینیک‌های بخش خصوصی واکسینه می‌شوند، سگ‌های صاحب‌دار در روستاها تحت نظارت دولتی واکسینه و سگ‌های بلاصاحب نیز با همکاری شهرداری‌ها جمع‌آوری، تیمارگری و واکسیناسیون شده و سپس در محل مناسب رهاسازی می‌شوند.

وی تأکید کرد: این اقدامات بدون همکاری رسانه‌ها و نهادهای مسئول به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و اطلاع‌رسانی نقش کلیدی در مهار بیماری‌های مشترک دارد.