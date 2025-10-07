باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمد عضو پيوسته فرهنگستان هنر در مراسم روز جهانی اسکان بشر اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی نقش مهمی در ایجاد آرامش و نظم در جامعه دارد. هنگامی که همه چیز در جای خود قرار دارد، احساس آرامش بیشتری خواهیم داشت.
وی ادامه داد: وقتی که همه چیز در جای خود باشد، آرامش بیشتری به وجود میآید. به محض اینکه چیزی از جای خود خارج میشود، آرامش ما به هم میخورد.
بهشتی اظهار داشت: به دانشجویانی که در حوزه شهرسازی مشورت میکنند، توصیه میکنم که حتماً به عکسهای سال ۱۳۳۵ نگاه کنند. این عکسها یکی از مهمترین اسناد شهرسازی ما هستند و نشاندهنده نظم و ترتیب در آن زمان است. به طوری که رودخانهها، کوهها و دشتها همه در جای خود قرار داشتند، باغها و خانهها در مکانهای مناسب خود قرار داشتند.
او بیان کرد: شاید فکر کنیم که با افزایش جمعیت، مشکلات بیشتری به وجود میآید. اما باید به یاد داشته باشیم که در دوره صفوی، جمعیت اصفهان از ۵۰ تا ۶۰ نفر به بیش از یک میلیون نفر افزایش پیدا کرد. این افزایش جمعیت میتواند به آبادانی و توسعه نیز منجر شود، نه فقط خرابی.
وی ادامه داد:ولی این افزایش جمعیت یک جواهری به اسم اصفهان به ما تحویل داده است. یعنی معنیش این نیست که خرابی به بار میآورد؛ ممکن است آبادانی به بار بیاورد. از جهت اینکه بگم نکنه نوع مواجهه ما مشکل داشته باشد. یعنی آن چیزی که این سکینه و آرامش را به هم میزند، کیفیت مواجهه ماست.
وی با بیان اینکه ایران به عنوان سرزمین بیقرار است گفت: ایران همواره با رویدادهای طبیعی مخرب مانند زلزله و سیل مواجه بوده است.
او با اشاره به مدلهای توسعه شهری گفت: ما سعی داریم الگوهای توسعه شهری کشورهای دیگر را در کشوری بیقرار پیاده کنیم، که این کار ممکن است مشکلات بیشتری به وجود آورد.
وی افزود: مواجهه با نشست و تنشهای آبی در ایران به یک موضوع جدی تبدیل شده است. مهاجرت به مناطق دیگر با توجه به وضعیت آبی، برخی مناطق در حال کاهش جمعیت هستند و این ممکن است منجر به مهاجرتهای گستردهای شود.
بهشتی با اشاره به آمادگی استانها برای پذیرش جمعیت گفت: استانهایی مانند گیلان و مازندران آیا آمادگی پذیرش این جمعیت را دارند؟
بهشتی گفت: پژوهش سوانح نشان می دهد که به طور مثال در سال ۹۸، ۵۸۰۰ رویداد طبیعی مخرب در ایران اتفاق افتاده است فقط در طول یک سال. این آمارها نشان می دهد که همیشه همینطوری بوده است. ایران سرزمین بیقراری است.
وی ادامه داد: ما امروز با موضوع نشست و تنشهای آبی مواجه هستیم. این موضوع دیگر یک چیز مرموز شده است. ده سال پیش، اگر این را میزدیم، همه میگفتند که اینها که خارج میروند و باور نمی کردند ، اما امروز حتی رانندههای تاکسی هم همین را باور دارند. یعنی الان این موضوع روشن است.
او بیان کرد: این است که این موضوع چقدر باعث شده که ما خوزستان چه موج مهاجرتی وجود داشته باشد؟ اینها کجا مهاجرت میکنند؟ حواسمان هست که آنجایی که اینها مهاجرت میکنند، آمادگی پذیرش این جمعیت را دارد؟ تمام شهرهای حاشیه جنوب البرز در معرض فرونشست و کاهش جمعیت هستند. تمام شهرهای شرق زاگرس هم در معرض کاهش جمعیت باید باشند.
وی ادامه داد: امروز یزد بیشتر از ۶۰۰ هزار جمعیت دارد و به نظر میرسد در ده سال آینده به ۱۰۰ هزار نفر میرسد. این لوله آبی که از کوهرنگ به یزد میآید، ظرف ۱۰ سال آینده جواب نخواهد داد. اینها به کجا میروند؟ پناهگاه جمعیتهایی که فرار میکنند از این وضعیت کجاست؟
بهشتی گفت: امروز در سیاهکل بنگاههای معاملات ملکی اصفهانی هستند. جالب است که وزارت راه و شهرسازی مبادله را مانیتور کند. بنگاههای معاملات ملکی ما با کجاها هستند؟ خوزستانیها کجاها هستند؟ یک موج عظیم مهاجرت در پیش است.
او گفت: استان های، گیلان و مازندران آمادگی پذیرش این جمعیت را دارند؟ الان این دو استان ما به شدت رنج میبرند از اینکه نمیتوانند کاسه اصولاً آرایش جمعیتی را مدیریت کنند. این همه جمعیت اضافه شده و نزدیک به ۸۰ درصد ما شهرنشین داریم. اما این شهرنشینی بالا اضطراری است، نه ناشی از رشد مدنی.