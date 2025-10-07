باشگاه خبرنگاران جوان- در جریان سیصد و شصتمین جلسه صحن شورای اسلامی شهر تهران، حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا، با استناد به فرمایش امام خمینی (ره) در صحیفه امام مبنی بر اینکه «زندان باید محل تربیت و تربیتگاه باشد»، بر اهمیت رویکرد انسانی در مدیریت آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی با تقدیر از اقدامات مرکز زنان شهرداری تهران در حوزه ساماندهی و جامعه پذیری زنان زندانی رأی‌باز گفت: «این اقدام ارزشمند که منجر به بازگشت بیش از ۴۶۰ زن به زندگی عادی شده، از نمونه‌های موفق و کم‌نظیر در حوزه اجتماعی است. هر یک از این زنان که به مسیر طبیعی زندگی بازمی‌گردند، نشانه تأثیرگذاری سیاست‌های درست اجتماعی است.»

دکتر آقامیری با بیان اینکه تداوم این طرح‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: «ارزش این اقدام در ماندگاری آن است. توقف طرح پس از تغییر مدیریت‌ها، موجب سرخوردگی دوباره افراد می‌شود. پیشنهاد می‌کنم برای تثبیت برنامه، همکاری با نهاد‌های با ثبات همچون بنیاد مستضعفان در دستور کار قرار گیرد.»

وی با انتقاد از نگاه‌های نادرست برخی مسئولین در سیاست‌گذاری‌های کلان در مورد عفاف و حجاب زنان اظهار داشت: «تحلیل‌ها و تصمیمات غلط زمینه ریل گذاری به سمت انحطاط و انحراف و آسیب‌های اجتماعی را برای بخشی از زنان جامعه فراهم کرده است و این از طرف هر مسئولی با هر توجیهی باشد غلط است و مخالف دیدگاه رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه زن در جامعه اسلامی می‌باشد..»

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا در پایان ضمن قدردانی از شهردار تهران و مدیران حوزه اجتماعی گفت: «اقدام شهرداری در حمایت و بازتوانی زنان آسیب‌دیده اقدامی انسان‌ساز و درخور تحسین است. ارائه خدمات روانشناسی، مشاوره و برنامه‌ریزی فردی برای هر یک از این بانوان نشان‌دهنده عمق نگاه انسانی و دینی به مسئله زن است. انتظار می‌رود این مسیر با پشتیبانی کامل ادامه یابد تا الگویی ماندگار در نظام اجتماعی کشور شکل گیرد.»