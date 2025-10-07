جمعیت ۹۲ هزار نفری عشایر استان که شامل ۷ درصد عشایر کشور هستند نقش بسزایی در سفره مردم استان دارم به نحوی که هر عشایر تامین کننده غذای ۹ نفر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی -ابراهیمی مدیر کل امور عشایر خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: امروز روز روستا و عشایر است به همین بهانه بهتر است به اهمیت نقش این قشر در امنیت غذایی و فرهنگی کشور بپردازیم.

وی افزود: بر اساس آخرین سرشماری ثبتی مبنایی سال ۱۴۰۴، استان دارای ۲۲۳۹۲ خانوار عشایر است که ۹۲۸۱۶ نفر را شامل می‌شوند. ابراهیمی بیان کرد: این جمعیت ۱۲ درصد از کل جمعیت استان و ۷ درصد از جمعیت عشایر کل کشور را تشکیل می‌دهند.

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی ادامه داد: عشایر با نگهداری ۸۲۸ هزار رأس دام، ۴۲ درصد از جمعیت دامی و ۳۲ درصد از کل تولیدات دامی استان را در اختیار دارند. او عنوان کرد: به طور کلی، ۲۵ درصد تولیدات دامی استان توسط عشایر صورت می‌گیرد و ۷۰ درصد از درآمد خانوارهای عشایری مستقیماً از دامداری تأمین می‌شود. این قشر حیاتی، در عمل سهم بسزایی در امنیت غذایی دارند؛ به نحوی که هر نفر از جمعیت عشایر، غذای مورد نیاز ۹ نفر دیگر را تولید و تأمین می‌کند.

ابراهیمی تصریح کرد: عشایر با برخورداری از ۵۸ طایفه مستقل، ۵۴ درصد از مراتع استان را در اختیار دارند. ۶۵ درصد از این جمعیت در چهار شهرستان مرزی و ۳۵ درصد در مناطق غیرمرزی و عمدتاً حاشیه کویر ساکن هستند. مدیر کل امور عشایر خراسان جنوبی اظهار کرد: برای حمایت از معیشت این قشر، سرانه آرد برای هر نفر از عشایر ۱۲ کیلوگرم تعیین شده است.

وی گفت: با توجه به شرایط موجود خشکسالی، استمرار دامداری به شیوه چرای طبیعی، منطقی نیست. لذا، اقدامات لازم برای مدیریت دام از طریق کاهش تعداد دام، افزایش بازدهی، توزیع نهاده‌های دامی یا اصلاح نژاد دام ضروری است.

ابراهیمی افزود:در همین راستا، توسعه زیرساخت‌ها در دستور کار قرار گرفته است. در حال حاضر، ۵ پروژه آبرسانی پایدار و مستمر در دست اقدام است و ۱۲ پروژه دیگر در مرحله مطالعه قرار دارد. پروژه آبرسانی شهرستان نهبندان نیز در حال اجرای فاز آخر است و جایگزینی پروژه‌ها به محض تکمیل، صورت می‌گیرد.

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی بیان کرد: با وجود دنبال کردن آبرسانی پایدار و سیار، به دلیل شرایط خشکسالی، امکان انجام کامل و صد درصدی عملیات وجود ندارد.

وی ادامه داد: عشایر در طول تاریخ نقش پررنگی در حفظ امنیت و ارزش‌های کشور داشته‌اند. در سطح کشور ۱۱۰۰۰ شهید و در استان ۱۱۷ شهید تقدیم نظام و انقلاب کرده‌اند که ۵۳ شهید آن مربوط به جنگ ۱۲ روزه است. در بحث امنیت نیز، ۶۰۰ مورد دستگیری عوامل نفوذی با گزارش عشایر صورت گرفته است.

ابراهیمی عنوان کرد: در حال حاضر، کشور دارای ۳۰۰ هزار نیروی مسلح بسیجی عشایری است که ۱۰ هزار نفر از آن‌ها در این استان حضور دارند و به زودی این نیروها به عنوان همیار نظام در شیفت شب به کمک خواهند آمد. علاوه بر این، فرهنگ اصیل عشایر، با وحدت بی‌نظیر بین شیعه و سنی، همواره مورد تأکید بوده است.