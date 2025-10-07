ترامپ ادعا کرد که هنوز تصمیم نهایی برای فروش موشک تاماهاوک به اوکراین را نگرفته است و شرط نهایی او دانستن برنامه و مقصد استفاده اوکراین از آن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تاکید کرد که پیش از موافقت با ارسال موشک‌های آمریکایی «تاماهاوک» به اوکراین، می‌خواهد بداند که اوکراین قصد دارد با آنها چه کند و تاکید کرد که «به دنبال تشدید جنگ روسیه با اوکراین نیست». 

ترامپ در اظهاراتی در کاخ سفید توضیح داد که هنوز تصمیم نهایی در مورد تامین این موشک‌ها برای کی‌یف را نگرفته است، اما گفت که «تا حدی تصمیم خود را گرفته‌ام». او افزود: «فکر می‌کنم می‌خواهم بدانم که آنها با این موشک‌ها چه خواهند کرد و به کجا خواهند فرستاد؟ فکر می‌کنم باید این سؤال را مطرح کنم».

از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در یک کلیپ ویدیویی که یکشنبه گذشته منتشر شد، گفت که تامین موشک‌های تاماهاوک برای اوکراین جهت انجام حملات دوربرد در عمق روسیه، به تخریب رابطه میان مسکو و واشنگتن منجر خواهد شد.

پیش از این، جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور ترامپ، اعلام کرده بود که کشورش در حال بررسی درخواست اوکراین برای دریافت موشک‌های دوربرد «تاماهاوک» به منظور حمایت از تلاش‌هایش در جنگ با روسیه است. او گفت که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، از آمریکا خواسته است که این موشک‌ها را به کشور‌های اروپایی بفروشد تا آنها دوباره آنها را به اوکراین ارسال کنند و اشاره کرد که برد موشک‌های «تاماهاوک» به ۲۵۰۰ کیلومتر می‌رسد.

منبع: المیادین

برچسب ها: موشک تاماهاوک ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
لهستان هواپیماهای جنگی خود را به پرواز درآورد
مدودف اوکراینی‌ها را پشت ماجرای پهپاد‌های ناشناس در اروپا دانست
آسیب تعطیلی دولت آمریکا به اوکراین: کمک‌های نظامی متوقف شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعاهای ضد ایرانی نتانیاهو: موشک‌های ایران به آمریکا می‌رسد
دو دهه دروغ هسته‌ای
آیا طوفان الاقصی ارزشش را داشت؟
نماینده پارلمان اروپا: در بازداشت اسرائیل از آب و دارو محروم بودیم
آتش‌بس در حلب سوریه برقرار شد
ترامپ: حماس در حال توافق بر سر مسائل «بسیار مهمی» است
ونزوئلا، میدان تازه نبرد سرد میان چین و آمریکا
ترامپ در حال قطع مذاکرات با ونزوئلا است
کیم جونگ اون در پیام تبریک سالگرد تولد پوتین: پیمان ما ابدی است
روند صعودی قیمت نفت همچنان ادامه دارد
آخرین اخبار
روند صعودی قیمت نفت همچنان ادامه دارد
ترامپ در حال قطع مذاکرات با ونزوئلا است
تمدید تعلیق پرواز‌های هواپیمایی ایتالیا به تل‌آویو
کمک نظامی ۲۱.۷ میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل از آغاز جنگ غزه
آیا طوفان الاقصی ارزشش را داشت؟
ادعاهای ضد ایرانی نتانیاهو: موشک‌های ایران به آمریکا می‌رسد
کیم جونگ اون در پیام تبریک سالگرد تولد پوتین: پیمان ما ابدی است
دو دهه دروغ هسته‌ای
ترامپ: حماس در حال توافق بر سر مسائل «بسیار مهمی» است
نماینده پارلمان اروپا: در بازداشت اسرائیل از آب و دارو محروم بودیم
آتش‌بس در حلب سوریه برقرار شد
ونزوئلا، میدان تازه نبرد سرد میان چین و آمریکا
کمک ۹ میلیون دلاری سازمان ملل به غزه
گفتگوی تلفنی پوتین و نتانیاهو
کاخ سفید: ترامپ خواستار آتش‌بس سریع در غزه است
مکرون از لِکُرنو خواست تا مذاکرات نهایی تشکیل دولت را انجام دهد
تحلیلگران صهیونیست: حماس باقی خواهد ماند
مرحله اول طرح غزه ترامپ تا اوایل هفته آینده قابل دستیابی است
مخالفت شورای دموکراتیک سوریه با انتخابات پارلمانی این کشور
مذاکرات غیرمستقیم بین اسرائیل و حماس در مصر آغاز شد
دیدار دیپلمات آمریکایی و فرمانده سنتکام با فرمانده کل قسد
کالاس: اروپا باید در طرح ترامپ برای غزه شرکت کند
برزیل: تماس تلفنی لولا و ترامپ «مثبت» بود
ایلینوی و شیکاگو به دلیل اعزام گارد ملی، از کاخ سفید شکایت کردند
خلع سلاح حماس بدون خروج اسرائیل از غزه ممکن نیست
اسرائیل ۱۷۱ فعال کاروان غزه را به یونان و اسلواکی فرستاد
ادعای اسرائیل درباره حمله به پایگاه نیرو‌های رضوان و ترور فرمانده حزب الله
کشف طرح بمب گذاری در سفارت آمریکا در کاراکاس
حماس: اظهارات فعالان صمود، سند جدیدی از وحشی‌گری رژیم صهیونیستی است
مذاکرات طالبان و آلمان برای بازگرداندن مجرمان افغان از طریق پروازهای تجاری