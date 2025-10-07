ترامپ ادعا کرد که هنوز تصمیم نهایی برای فروش موشک تاماهاوک به اوکراین را نگرفته است و شرط نهایی او دانستن برنامه و مقصد استفاده اوکراین از آن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تاکید کرد که پیش از موافقت با ارسال موشک‌های آمریکایی «تاماهاوک» به اوکراین، می‌خواهد بداند که اوکراین قصد دارد با آنها چه کند و تاکید کرد که «به دنبال تشدید جنگ روسیه با اوکراین نیست».

ترامپ در اظهاراتی در کاخ سفید توضیح داد که هنوز تصمیم نهایی در مورد تامین این موشک‌ها برای کی‌یف را نگرفته است، اما گفت که «تا حدی تصمیم خود را گرفته‌ام». او افزود: «فکر می‌کنم می‌خواهم بدانم که آنها با این موشک‌ها چه خواهند کرد و به کجا خواهند فرستاد؟ فکر می‌کنم باید این سؤال را مطرح کنم».

از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در یک کلیپ ویدیویی که یکشنبه گذشته منتشر شد، گفت که تامین موشک‌های تاماهاوک برای اوکراین جهت انجام حملات دوربرد در عمق روسیه، به تخریب رابطه میان مسکو و واشنگتن منجر خواهد شد.

پیش از این، جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور ترامپ، اعلام کرده بود که کشورش در حال بررسی درخواست اوکراین برای دریافت موشک‌های دوربرد «تاماهاوک» به منظور حمایت از تلاش‌هایش در جنگ با روسیه است. او گفت که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، از آمریکا خواسته است که این موشک‌ها را به کشور‌های اروپایی بفروشد تا آنها دوباره آنها را به اوکراین ارسال کنند و اشاره کرد که برد موشک‌های «تاماهاوک» به ۲۵۰۰ کیلومتر می‌رسد.

منبع: المیادین