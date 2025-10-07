باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با ابراز خرسندی از برگزاری رزمایش مرکب اخیر در بندرانزلی و سواحل جنوبی خزر گفت: بزودی رزمایش مرکب جدیدی با همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر برگزار خواهد شد.
در این نشست که به میزبانی فرمانده نیروی دریایی ارتش روسیه در حال برگزاری است، امیر دریادار ایرانی با بیان اینکه کشورهای ساحلی دریای خزر مناسبات بسیار خوبی در حوزههای مرتبط با این دریا تعریف کردهاند، گفت: دریای خزر تنها متعلق به پنج کشور ساحلنشین دریای خزر از جمله ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان است و مسائل آن نیز توسط این پنج کشور حل و فصل خواهد شد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: دریای خزر جایی برای قدرتهای فرامنطقهای نیست و کشورهای ساحلی خزر اجازه عرض اندام به آنها نخواهند داد.
وی تاکید کرد: کشورهای حاشیه خزر خودشان برای این دریا تصمیم میگیرند.
امیر دریادار ایرانی خاطرنشان کرد: توانمندی کشورهای ساحلی خزر در سطحی است که بتوانند امنیت پایدار را تامین کنند و به پویایی اقتصادی و حل مسائل زیست محیطی کمک کنند.
«الکساندر مویسایف» فرمانده نیروی دریایی ارتش روسیه نیز در آغاز این نشست با تمجید از همکاری تنگاتنگ نیروی دربایی کشورهای ساحلی خزر در کمک به حل برخی موضوعات گفت: برگزاری این نشستها موجب نزدیکی دیدگاهها، تقویت همگرایی و ایجاد فرصتهای برابر در راستای توسعه همکاریهای اقتصادی و منافع موجود در این دریا میشود.
گفتنی است که فرماندهان نیروی دریایی ایران، روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان با هدف تقویت همکاریها در راستای برقراری امنیت، کمک به پویایی اقتصاد و همکاری در حل مسائل مرتبط با این پهنه آبی در شهر سنپترزبورگ روسیه گردهم آمدهاند.فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با همراهی سفیر کشورمان و هیاتی متشکل از فرماندهان ارشد این نیرو در این اجلاس شرکت کرده است.