باشگاه خبرنگاران جوان- به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، امروز سه شنبه ۱۵ مهرماه نشست خبری با حضور ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان، برگزار شد. در این جلسه که اصحاب رسانه حضور داشتند، خداییان با تشریح نقش و جایگاه سازمان بازرسی در نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و مبارزه با فساد، به تبیین دستاوردها و برنامههای این سازمان پرداخت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در ابتدای نشست گفت: مدتی است که هفته هفته دفاع مقدس به پایان رسیده لازم است یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای سلامت، شهدای دفاع از حرم و به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر را گرامی بداریم و باید همواره یاد و راه این عزیزان در قلب مردم ایران اسلامی زنده نگه داشته شود.
خداییان با اشاره به شهادت جمعی از مردم شریف ایران، سرداران سرافراز کشور و دانشمندان هستهای توسط رژیم صهیونیستی در این جنگ، اظهار کرد: این اتفاقات تلخ نشاندهنده پایمردی و مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان است.
وی همچنین با اشاره به هفته نیروی انتظامی، از تلاشهای شبانهروزی نیروهای جانبرکف فراجا که با هدف حفظ امنیت مرزها و آرامش داخلی کشور فعالیت میکنند، تقدیر و تشکر کرد و گفت: متأسفانه هر روز شاهد شهادت برخی از پرسنل نیروی انتظامی به دست دشمنان نظام و مردم هستیم که جای تأسف دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن تبریک پیشاپیش سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به مردم شریف ایران و همکاران خود، گفت: سازمان بازرسی کل کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نوزدهم مهرماه تشکیل شده و هر ساله در این روز اقدامات و تلاشهای بازرسان پرتلاش این سازمان به اطلاع مردم عزیز رسانده میشود.
خداییان در ادامه از حضور رسانهها به عنوان زبان گویای مردم و پل ارتباطی میان مردم و مسئولین تشکر و قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که این نشستها زمینهساز تعامل و همافزایی بیشتر در راستای خدمترسانی به مردم باشد.
امکان توزیع برنج با قیمت واقعی در بازار با نظارت جدی وزارت جهاد کشاورزی فراهم خواهد شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره پیگیریها و اقدامات سازمان بازرسی در خصوص واردات برنج، گفت: برنج یکی از اقلام اساسی و پرمصرف در سبد غذایی خانوادههای ایرانی است و در اواخر سال گذشته و اوایل امسال شاهد افزایش قابل توجه قیمت برنج داخلی و خارجی بودیم. این موضوع به حدی حائز اهمیت بود که ریاست قوه قضاییه نیز نسبت به آن واکنش نشان دادند و از دستگاههای مسئول تنظیم بازار خواستند که وارد این موضوع شوند و علل و عوامل این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: سازمان بازرسی به عنوان یک دستگاه نظارتی موظف است بر عملکرد دستگاههایی که مسئول تنظیم بازار هستند، نظارت داشته باشد به این موضوع ورود کردیم و قبلاً هم ورود داشتیم.
خداییان گفت: به همین منظور مسئولین تنظیم بازار را دعوت کردیم و توضیحات خود را ارائه کردند، اما ما تأکید داریم که بخش قابل توجهی از برنج مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین میشود که واردات آن با ارز ترجیحی ۲۸۰۰ تومان انجام میگیرد؛ بنابراین طبیعی است که واردکنندگان برنج مکلف هستند محصول خود را با قیمت مصوب و با استفاده از یارانه تخصیصی وارد کشور کند و در بازار توزیع کنند، اما متأسفانه شاهد هستیم که برنج با قیمتهای بالاتر از نرخ مصوب در جامعه توزیع میشود.
وی در ادامه به موضوع ثبت سفارش واردات برنج اشاره کرد و گفت: از مسئولین سوال کردیم که شما تا چه میزان ثبت سفارش را قبول میکنید و مسئول مربوطه در جهاد کشاورزی اعلام کردهاند که تنها تا میزان ۱۱۰ درصد نیاز کشور اجازه ثبت سفارش را داریم و پس از آن سامانه بسته میشود، اما مشکلی که وجود دارد این است که در برخی موارد افراد ثبت سفارش میکنند، اما کالا را به موقع وارد نمیکنند و این امر باعث ایجاد کمبود و افزایش قیمت در بازار میشود.
خداییان اظهار کرد: بنابراین سازمان بازرسی خواستار تعیین زمانبندی مشخص برای واردکنندگان شد تا اگر واردات در مدت معین انجام نشود، سهمیه آنها لغو و به دیگران اختصاص یابد تا ثبت سفارش کنند.
وی همچنین درباره انحصار واردات برنج گفت: ثبت سفارش و واردات باید به گونهای مدیریت شود که تنها واردکنندگان عمده و قدیمی نتوانند بازار را در انحصار خود بگیرند و فرصت برای ورود سایر فعالان فراهم شود و نباید در واردات انحصار ایجاد شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت رصد دقیق برنج وارداتی از زمان ورود به کشور، گمرک و انبارها تا زمان توزیع در فروشگاهها، گفت: جهاد کشاورزی باید نظارت جدی بر این روند داشته باشد تا برنج با قیمت مصوب به دست مصرفکنندگان برسد ولی این نظارت به خوبی صورت نمیگیرد.
خداییان افزود: در بررسیهای سازمان بازرسی مشاهده شده برخی فروشگاههای بزرگ برنج را با قیمت مصوب عرضه میکنند، اما فروشگاههای خردفروشی تحت عنوان دریافت مبالغ اضافی پشت فاکتور، قیمت را افزایش میدهندو این دور زدن قانون است که این موضوع در حال پیگیری قضایی و بررسی سازمان است.
وی در پایان از وزارت جهاد کشاورزی خواستار افزایش نظارتها شد و اظهار کرد: اگر نظارتها به طور کامل اجرا شود، امکان توزیع برنج با قیمت واقعی در بازار فراهم خواهد شد و همچنین باید اجازه داده شود سایر واردکنندگان نیز وارد بازار شوند تا رقابت سالم برقرار شود.
بیش از ۵۰ مورد از گلوگاههای فساد به کمک دستگاههای اجرایی برطرف شد
خداییان در پاسخ به سوالی درباره آیا با همکاری مجامع علمی ۲۱۳ گلوگاه فساد شناسایی و ۵۰ مورد مسدود شدند، به تشریح جزئیات این موضوع پرداخت و گفت: در ابتدای دوره تحول و تعالی قوه قضاییه و مدیریت جدید سازمان بازرسی، بسترها و عواملی که میتوانند زمینهساز فساد در کشور باشند، مورد بررسی و پژوهش دقیق قرار گرفت و حدود ۲ هزار آسیب یا مسئله را که میتوانند در کشور فساد ایجاد کنند را شناسی کردیم و پس از سنجش و ارزیابی، ۲۱۳ مورد را در دستور کار قرار دادیم و برنامهای سراسری برای رفع آنها پیش بینی شد. این موارد به دولت نیز ابلاغ شده و با همکاری دولت و سایر دستگاهها در تلاش هستیم تا این بسترهای فساد را رفع کنیم که تاکنون موفقیتهای قابل توجهی حاصل شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۵۰ مورد از گلوگاههای فساد به کمک دستگاههای اجرایی برطرف شدند.
وی به نمونههایی از این گلوگاهها اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در شهرداری ها، کمیسیونهای توافق داشتیم که برخلاف مصوبات شوراهای اسلامی و احکام صادره، بدون توجه به آنها، توافقاتی با طرف انجام میدادند و عملاً پایان کارهای ساختمانی را صادر میکردند که این موضوع با پیگیری کمیسیون حل اختلاف مرکزی، ابطال شد و نسبت به رفع این مشکل اقدام شد.
خداییان همچنین به مواردی اشاره کرد که شهرداریها در تنظیم قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی یا فروش املاک، تشریفات مربوط به مناقصه و مزایده را رعایت نمیکردند و این موضوع نیز با پیگیریهای سازمان بازرسی و دستگاههای ذیربط، اصلاح شده است.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور در راستای پیشگیری از فساد، اولویت را به ریشهکن کردن بسترهای فساد قرار داده است و پس از آن در صورت مواجهه با افراد متخلف، به برخورد قانونی با آنها اقدام خواهیم کرد.
خداییان در رابطه با تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: در خصوص تسهیلات فرزندآوری و ازداوج، امسال به حدود ۱۵ بانک اخطار و گزارش هشداری دادیم که از برنامه عقب هستند. از ابتدای امسال تا ۱۳ مهر، بانکها ۱۰۹ همت تسهیلات تکلیفی ازدواج به ۳۲۵ هزار و ۲۳۰ نفر پرداخت کردند؛ ۴۷۴ هزار نفر در صف هستند، اما مبلغی که بانک مرکزی برای بانکها در نظر گرفته کفاف این تعداد را نخواهد کرد. در رابطه با فرزنداوری حدود ۲۴ همت به ۲۶۵ هزار نفر پرداخت شده، اما صف انتظار باز طویل است و ۵۳۶ هزار نفر در صف هستند.