باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - حبیب درگاهی مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قزوین گفت: دیشب حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۲ محور فرعی کبریتمیان به محمدیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان قزوین اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه محمدیه از جمعیت هلالاحمر شهرستان البرز به محل حادثه اعزام شد. این سانحه ۳ مصدوم برجای گذاشت که پس از ارزیابی و انجام عملیات رهاسازی و اقدامات پیشبیمارستانی، یک مصدوم توسط نجاتگران هلالاحمر و ۲ مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.