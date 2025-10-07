مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین از واژگونی خودرو پژو ۴۰۵ در محور کبریت‌میان – محمدیه با ۳ مصدوم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - حبیب درگاهی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین  گفت: دیشب حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۲ محور فرعی کبریت‌میان به محمدیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان قزوین اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه محمدیه از جمعیت هلال‌احمر شهرستان البرز به محل حادثه اعزام شد. این سانحه ۳ مصدوم برجای گذاشت که پس از ارزیابی و انجام عملیات رهاسازی و اقدامات پیش‌بیمارستانی، یک مصدوم توسط نجاتگران هلال‌احمر و ۲ مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

