باشگاه خبرنگاران جوان _وحید آشتیانی گفت: با توجه به وابستگی صنعت به برق، در صورت ناترازی انرژی، تولید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با مشکل مواجه می‌شود، بر این اساس با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، احداث و بهره برداری از نیروگاه‌های خورشیدی و کوچک مقیاس گازی در دستور کار شرکت شهرک‌های صنعتی استان قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم افزود: در همین رابطه تاکنون ۱۷ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک در شهرک صنعتی شکوهیه، ۲۵ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک گازی و ۱.۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرک صنعتی محمودآباد، ۲۵ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک گازی و ۶مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرک صنعتی سلفچگان، احداث و به بهره برداری رسیده‌است.

او ادامه داد: براساس برنامه ریزی مدون و برگزاری جلسات کنترل پروژه نیروگاه‌های در دست اجرا، تا پایان سال ۶۰ مگاوات نیروگاه جدید در بخش صنعت و در مجاورت شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قم احداث شده و در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت.

آشتیانی گفت: با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته که بیشتر توسط صنعتگران و بخش خصوصی انجام شده، امید است سهمیه خاموشی بخش صنعت استان در زمان اوج مصرف و ناترازی متناسب با تولید نیروگاه‌های در حال بهره‌برداری کاهش و به تدریج از مدار خاموشی برق خارج شود.

گفتنی است بیش از ۴۰ درصد اقتصاد قم متعلق به بخش صنعت است و در حال حاضر حجم قابل توجهی از اشتغال استان در این بخش قرار دارد. قم رتبه ششم کشور از نظر اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده که این موضوع نشان دهنده اهمیت صنعت و سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای آن طی سال‌های اخیر در این استان است.

همچنین قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، شهاب (چاپ و نشر)، سلفچگان، محمودآباد، چوب و مبلمان ثامن، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و پنج ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو، طغرود و بیدهند و همچنین ۲ شهرک غیردولتی است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارد. در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قم نزدیک به ۲ هزار واحد صنعتی با ایجاد ظرفیت اشتغال برای بیش از ۵۰ هزار نفر وجود دارد که صنعتگران در آنها مشغول انجام فعالیت‌های تولیدی مورد نیاز کشور هستند.

منبع:روابط عمومی شهرک های صنعتی قم