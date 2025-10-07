باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد مرادی مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در مراسم گرامیداشت روز جهانی تخممرغ گفت: شش ماه نخست امسال برای صنعت مرغداری و بهویژه تولیدکنندگان تخممرغ، دورهای بسیار سخت و پرچالش بود به طوریکه تولیدکنندگان درگیر فشارهای اقتصادی بودند و ما در تشکلهای استانی و مرکزی برای حفظ روند تولید تلاش بسیاری کردیم. اما با این حال، مهمترین پیام امسال، ضرورت حفظ اعتماد و اتحاد در این صنعت بود که با استمرار این روند میتوانیم از مشکلات عبور کنیم.
وی ایجاد زنجیره در فعالیتهای تولیدی را کلید اصلی غلبه بر مشکلات ناشی از تحریمها دانست و گفت: صندوق حمایت از طیور برای پشتیبانی از تولیدکنندگان راه اندازی می شود.
مرادی ادامه داد: امسال بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان از منابع اتحادیه صرف حمایت از شرکتهای تولیدی شد. با وجود محدودیتهای قانونی و ظرفیتهای محدود شرکتها، توانستیم بخشی از نیازها را پوشش دهیم.
به گفته وی، واحدهای تکحلقهای و کوچک که در زنجیره تولید، پرورش و بازاریابی فعالیت یکپارچه ندارند، در آینده نزدیک قادر به ادامه رقابت در بازار نخواهند بود و این واقعیتی است که یا باید آن را فرصتی برای بهروزرسانی ساختار خود بدانیم، یا با بیتوجهی از گردونه تولید خارج شویم.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران ادامه داد: در وزارت جهاد کشاورزی هیچ تفاوتی بین واحدهای کوچک و بزرگ قائل نیستند و حمایتها برای همه است، اما واقعیت بازار ایجاب میکند که تولیدکنندگان در قالب زنجیرههای منسجم فعالیت کنند تا بتوانند از مزیتهای اقتصادی بهرهمند شوند.
این مقام مسئول با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای تنظیم بازار بیان کرد: ساماندهی بازار تخم مرغ به طور کامل انجام شده و اکنون قیمت صادراتی این محصول برای تمام کشورهای حوزه خلیج فارس مشخص است.
وی با بیان اینکه سال گذشته پایانههای صادراتی تخممرغ را راهاندازی کردیم، افزود: اکنون صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس با قیمتهای مشخص و تثبیتشده انجام میشود و این اقدام از نوسانات هیجانی بازار جلوگیری کرده است.
وی از برنامه جدید اتحادیه برای ساماندهی پایانههای تخمگذار در پنج تا شش ماه آینده خبر داد و افزود: در این مسیر، صندوق حمایت از صنعت طیور نیز نقش مهمی دارد و در این راستا پیشنهاد ایجاد صندوق تخصصی تخمگذار را مطرح کردهایم و امیدواریم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و حمایت وزیر و معاون وزیر ، این صندوق هرچه سریعتر تشکیل شود چراکه صنعت تخممرغ به بلوغ رسیده و توان سرمایهگذاری مستقل را دارد و نیازی به منابع دولتی نیست، بلکه میخواهیم بخشی از درآمد خود را برای روزهای سخت ذخیره کنیم.
وی بر ضرورت حذف واسطههای غیر ضرور در زنجیره تامین و توزیع تاکید کرد و گفت: ایجاد زنجیره در فعالیتهای تولید، مسئله مهم غلبه بر مشکلات در شرایط فعلی تحریم است. با این حال، این به معنی نادیده گرفتن صنایع کوچک نیست و واحدهای کوچک نیز نقش بسیار پررنگی در تولید دارند.
مرادی گفت: اگر اتحاد صنفی حفظ شود، صنعت تخممرغ ایران میتواند نه تنها در تأمین داخلی، بلکه در صادرات نیز جایگاه خود را در منطقه تثبیت کنیم.