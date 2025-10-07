شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و روستا در دهستان دردونه از توابع بخش انابد شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به همت شورای اسلامی و دهیار روستای درونه مراسم بزرگ گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و  روز عشایر در دهستان درونه بخش انابد با حضور رئیس دادگستری شهرستان، فرمانده انتظامی، فرمانده سپاه ناحیه بردسکن، بخشدار انابد، تنی چند از اعضای شورای اداری شهرستان بردسکن دانش آموزان، مدیران و معلمان مدارس و مردم روستای درونه در محل چمن مصنوعی شهدای عشایر درونه برگزار شد. در این مراسم فرمانده انتظامی، امام جمعه موقت و اعضای شورای اسلامی درونه با تشکر و قدردانی از سروان علی آرمون فرمانده پاسگاه روستای درونه، حضور وی در بین مردم و جوانان روستا و انجام فعالیت‌های فرهنگی ورزشی فراتر از فعالیت‌های سازمانی و تعامل تنگاتنگ فرمانده پاسگاه با عشایر برای تأمین امنیت کویر از را دلایل موفقیت فرمانده پاسگاه درونه دانستند. 
در این مراسم عشایر از تصمیم ادغام یا حذف معاونت امور عشایر از وزارت جهادکشاورزی و احتمال حذف ادارات عشایر به عنوان تنها ارگان حامی عشایر گلایه کردند.
لازم به ذکر است بنر‌هایی با این مضمون در جایگاه نصب شده بود و در پایان مراسم نیز بیانیه پایان مراسم را نه به انحلال سازمان عشایر عنوان کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مهدی غروی - خراسان رضوی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

مراسم بزرگ گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در روستای درونه بخش انابد

مراسم بزرگ گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در روستای درونه بخش انابد

هفته نیروی انتظامی در روستای درونه بخش انابد

مراسم بزرگ گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در روستای درونه بخش انابد

مراسم بزرگ گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در روستای درونه بخش انابد

مراسم بزرگ گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در روستای درونه بخش انابد

مراسم بزرگ گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در روستای درونه بخش انابد + عکس

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: هفته روستا ، هفته نیروی انتظامی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
برگزاری میز خدمت این هفته نیشابور به میزبانی ستادفرماندهی به مناسبت هفته فراجا + عکس و فیلم
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
گزارش تصویری از اقامه نماز جمعه در اهر + فیلم
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
رژه ناوگان عملیاتی آتش نشانی نیشابور و به صدا درآمدن زنگ ایمنی وآتش نشانی در مدرسه دخترانه فاطمه الزهرا (س)
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فیلمی از حال و هوای چایخانه امام رضا(ع) در کاشان؛
دانشجویان واحد‌های بین‌الملل قشم و کیش دانشگاه پیام نور در صف انتظار صدور مدرک
قابی خاطره انگیز از مناظر روستای ده محمد به بهانه روز روستا و عشایر
کمیته امداد میزبان بزرگ‌ترین خدمت‌رسانی رایگان دندان‌پزشکی در نیشابور
گزارش تصویری از ادای احترام زیبای دانش آموز ۸ساله نخبه نیشابوری به فرمانده انتظامی نیشابور
آخرین اخبار
گزارش تصویری از ادای احترام زیبای دانش آموز ۸ساله نخبه نیشابوری به فرمانده انتظامی نیشابور
کمیته امداد میزبان بزرگ‌ترین خدمت‌رسانی رایگان دندان‌پزشکی در نیشابور
قابی خاطره انگیز از مناظر روستای ده محمد به بهانه روز روستا و عشایر
دانشجویان واحد‌های بین‌الملل قشم و کیش دانشگاه پیام نور در صف انتظار صدور مدرک
فیلمی از حال و هوای چایخانه امام رضا(ع) در کاشان؛
نارضایتی شهروندان از بی کیفیت بودن صدای دریافتی رادیو در غرب مازندران
تصاویری از پویش درختکاری به مناسبت روز روستا و عشایر در فریمان
رنجش مادران طرح جوانی جمعیت از تاخیر در تحویل خودروی ساینا GIX دوگانه
نگرانی دانش آموزان گوهردشت کرج از کمبود کتاب درسی در برخی از هنرستان‌ها
آلودگی آب شرب صدای اهالی مینوشهر را درآورد
مراسم بزرگ گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در روستای درونه بخش انابد + عکس