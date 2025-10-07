باشگاه خبرنگاران جوان - به همت شورای اسلامی و دهیار روستای درونه مراسم بزرگ گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و روز عشایر در دهستان درونه بخش انابد با حضور رئیس دادگستری شهرستان، فرمانده انتظامی، فرمانده سپاه ناحیه بردسکن، بخشدار انابد، تنی چند از اعضای شورای اداری شهرستان بردسکن دانش آموزان، مدیران و معلمان مدارس و مردم روستای درونه در محل چمن مصنوعی شهدای عشایر درونه برگزار شد. در این مراسم فرمانده انتظامی، امام جمعه موقت و اعضای شورای اسلامی درونه با تشکر و قدردانی از سروان علی آرمون فرمانده پاسگاه روستای درونه، حضور وی در بین مردم و جوانان روستا و انجام فعالیت‌های فرهنگی ورزشی فراتر از فعالیت‌های سازمانی و تعامل تنگاتنگ فرمانده پاسگاه با عشایر برای تأمین امنیت کویر از را دلایل موفقیت فرمانده پاسگاه درونه دانستند.

در این مراسم عشایر از تصمیم ادغام یا حذف معاونت امور عشایر از وزارت جهادکشاورزی و احتمال حذف ادارات عشایر به عنوان تنها ارگان حامی عشایر گلایه کردند.

لازم به ذکر است بنر‌هایی با این مضمون در جایگاه نصب شده بود و در پایان مراسم نیز بیانیه پایان مراسم را نه به انحلال سازمان عشایر عنوان کردند.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مهدی غروی - خراسان رضوی

