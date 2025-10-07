باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالامیر یاقوتی اظهار داشت: به طور کلی بخش خانگی حدود ۳۲ درصد از میزان برق مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهد که این میزان در زمان تابستان به دلیل استفاده از وسایل سرمایشی و پیک مصرف به ۵۲ تا ۵۳ درصد می‌رسد.

وی افزود: اگرچه هر ساله با رشد ۴ تا ۵ درصدی در میزان برق مصرفی در دوره اوج مواجه بودیم، اما میزان انرژی‌ که در شهریور ماه سال جاری به بخش خانگی فروخته شده است، نسبت به سال گذشته کاهش ۳.۸ درصدی داشته است.

الگوی مصرف برق چگونه است؟

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان در خصوص الگوهای مصرف خاطرنشان کرد: مطابق الگویی که براساس قانون مانع‌زدایی از صنعت برق تعریف شده است، ۷۵ درصد جامعه زیر الگو (کمتر از ۳۰۰ کیلووات ساعت در مناطق عادی) در تابستان برق مصرف می‌کنند.

یاقوتی ادامه داد: حدود ۱۵ درصد از مشترکان دسته دوم از مصرف کنندگان را تشکیل می‌دهند که در محدوده بین الگو تا ۱.۵ نیم برابر الگو مصرف دارند که این میزان نیز بسته به شرایط قابل قبول است، بنابراین می توان گفت که حدود ۹۰ درصد از مشترکان بخش خانگی به میزان قابل قبولی از برق مصرف می‌کنند اما از ۱۰ درصد باقی مانده حدود ۷.۵ درصد تا ۲.۵ برابر الگو و باقی بیش از ۲.۵ برابر الگو مصرف برق دارند.

محاسبه قبض بر چه مبنا است؟

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر در تشریح نحوه محاسبه هزینه قبوض مشترکان برق نیز گفت: این محاسبه براساس شاخص نرخ تامین برق (۹۵۲ تومان در سال ۱۴۰۴) صورت می‌گیرد.

یاقوتی افزود: در این شکل از محاسبه مشترکانی که زیر الگو مصرف می‌کنند به صورت تقریبی ۱۶ درصد از نرخ تامین برق را پرداخت می‌کنند به عبارت دیگر اگر این فرد ۳۰۰ کیلووات برق مصرف کنند.

وی ادامه داد: این میزان باتوجه به نرخ ۹۵۲ تومانی و پرداخت ۱۶ درصد از این نرخ، هزینه قبض حدود ۵۰ هزار تومانی را برای یک ماه خواهد داشت که با درنظر گرفتن مالیات برارزش افزوده، عوارض و بیمه مشترکان این میزان برای دوره ۲ ماهه حدود ۱۳۰ هزار تومان می‌شود.

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان خاطرنشان کرد:به دلیل شرایط آب و هوایی متفاوت در کشور این نرخ در مناطق جنوبی کشور کمتر است.

محاسبه برق سایر مشترکان چگونه است؟

یاقوتی درخصوص نحوه محاسبه سایر مشترکان گفت: مشترکانی که در پله دوم بوده و در سقف الگو(۳۰۰ کیلووات)یا کمی بیشتر را مصرف می‌کنند هزینه برق آنها بعد از ۳۰۰ کیلووات حدود ۱.۵ برابر الگو است.

وی افزود: به معنای دیگر اگر مشترکی ۴۰۰ کیلووات برق مصرف کند تا سقف ۳۰۰ کیلووات ۵۰ درصد از هزینه و پس از آن ۱.۵ برابر الگو را پرداخت خواهد کرد که تقریبا برای یک دوره یک ماهه حدود ۴۵۰ هزار تومان خواهد شد.

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر ادامه داد:مشترکان در پله سوم از ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر و برخی از مشترکانی که حدود ۵ تا ۶ برابر الگو مصرف می‌کنند نیز هزینه‌های بیشتری پرداخت می‌کنند و تخفیفاتی که برای مشترکان در نظر گرفته شده برای آنها لحاظ نخواهد شد.

یاقوتی گفت:براساس این الگو ممکن است مشترکی که در تابستان ۳ هزار کیلوات ساعت برق مصرف می‌کند اگرچه که در مقایسه عددی ۱۰ برابر بیشتر از مشترک پله اول است اما هزینه برق او براساس این نوع محاسبه ممکن است تا ۱۵ میلیون تومان باشد که فاصله ۴۰ تا ۵۰ برابری را نشان می‌دهد.

سرانه مصرف برق ایرانی‌ها و مقایسه با کشورهای اروپایی

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر افزود: براساس اطلاعات بانک جهانی و آژانس بین المللی انرژی سرانه مصرف انرژی در کشور ما به دلیل رفتار مصرف که به واسطه ساختار، الگوی مصرف متفاوت، یارانه‌ها و شرایط ایجاد شده و عدم بهره‌مندی از تجهیزات مناسب مصرف انرژی در همه بخش‌ها به نسبت نرم جهانی بسیار زیاد است و نمی‌توان در این مورد نظر قطعی داد.

وی ادامه داد: البته برخی از مقیاس‌ها نیز در کشور ما وجود دارد که قابل قیاس با دیگر کشورها نیست. برای مثال میزان مصرف برق و گاز در مقایسه دو استان اردبیل و هرمزگان به هیچ وجه قابل قیاس با یکدیگر نیست.

این مقام توانیر افزود: بنابراین اگر مجموع سبد انرژی را در کشور درنظر داشته و مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که ذهنیتهایی که درمورد سرانه برق وجود دارد کاملا متفاوت است. اما به طور کلی اگر شاخص شدت مصرف انرژی را درنظر بگیریم نیز این میزان بیش از ۳ برابر میانگین جهانی است.

تابستان سخت پشت سرگذاشته شد

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر ، با اشاره به ناترازی و تابستان بسیار سختی که پشت سر نهادیم، گفت: بخشی از این سختی مربوط به منابع محدود آبی‌ بود، این محدودیت به شکلی بود که اگر از ابتدای سال مدیریت منابع آبی شکل نمی‌گرفت شرایط به مراتب بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر پیش می‌رفت.

یاقوتی عامل دیگر در ناترازی برق را مسائل مربوط به تعمیرات نیروگاهی دانست و افزود: به دلیل برخی از مسائل در حوزه گاز در زمستان سال گذشته، زمان تعمیرات اساسی بخشی از نیروگاه‌های کشور با تاخیر رخ داد. از طرف دیگر تابستان زودهنگامی را نیز شروع کردیم و رشد دما از اواخر فروردین شروع شد که هرکدام شرایط را سخت‌تر کردند.

مدیریت ناترازی

وی با اشاره به مدیریت ناترازی خاطرنشان کرد: مدیریت ناترازی به معنای مدیریت منابع محدود و توزیع به نحوی است که موجب اختلال و فروپاشی نشود.

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر افزود:بنابراین از همان ابتدا سعی شد تا برطبق برنامه‌ها ضمن اطلاع‌رسانی به موقع به مردم، از همه ارکان در حوزه مدیریت مصرف استفاده شود تا انرژی مورد نیاز صنایع، کشاورزی و ادارات را با کمترین محدودیت تامین کنیم. معتقدم که در این حوزه نمره قابل قبولی را دریافت کرده‌ایم که جز با همراهی مردم ممکن نبود

منبع: وزارت نیرو