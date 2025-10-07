باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محمد هادی‌زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت: شهرستان آمل دارای ۲۷۹۰ هکتار باغات مرکبات می‌باشد و پیش‌بینی می‌شود امسال ۶۵ هزار و ۵۰۰ تن مرکبات از باغ‌های این شهرستان برداشت گردد.

او به لزوم رعایت اصول فنی و بهداشتی برای کاهش ضایعات و خسارت‌های احتمالی ناشی از بیماری‌های انباری در زمان برداشت تاکید کرد.

هادی‌زاده افزود: میوه‌هایی برای ذخیره سازی و نگهداری در انبار مناسب است که عملیات بِه‌باغی مانند آبیاری، تغذیه و مبارزه با عوامل خسارتزای گیاهی در باغات به خوبی رعایت شده باشد.

او با بیان اینکه میوه‌های دامنه درخت باید برای مصرف تازه خوری به بازار عرضه شده و برای ذخیره سازی، میوه‌هایی که از سطح زمین حدود یک متر فاصله دارند، انتخاب شوند، گفت: برای پیشگیری از صدمات مکانیکی به میوه، اصول فنی برداشت اعم از استفاده از دستکش، قیچی مخصوص، جعبه‌های مناسب و دقت کافی در جابجایی میوه‌ها رعایت شود.