عضو هیئت رئیسه اتاق ایران، پیشنهاد‌هایی مبنی بر افزایش نرخ ارز ترجیحی با شیب ملایم، ایجاد فاصله معقول بین نرخ ارز و طراحی پلتفرم واردات بدون انتقال ارز را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست هم‌اندیشی هیئت رییسه اتاق ایران و جمعی از روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با رییس کل بانک مرکزی، خطاب به رییس کل بانک مرکزی گفت: به نظر می‌رسد که زمان آن رسیده است که بانک مرکزی، تغییر رویکرد دهد. سیاست‌های ارزی به شکلی است که منابع و مصارف‌مان به هم نمی‌خواند.

او با بیان اینکه دغدغه‌های رییس کل بانک مرکزی در حوزه‌های تورم و مهار تورم، وجود نرخ ارز تجاری و تفاوت نرخ ارز تجاری با نرخ ارز بازار آزاد را می‌پذیریم، تصریح کرد: امروز بیشترین عاملی که بر روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارد، عرضه و تقاضا نیست بلکه جو روانی جامعه است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ارائه چند پیشنهاد مشخص به رییس کل بانک مرکزی پرداخت و گفت: اولین پیشنهاد این است که نرخ ارز ترجیحی را با یک شیب ملایمی افزایش دهید که این به نفع همه است. 

او افزود: دومین پیشنهاد این است که بین نرخ ارز در تالار اول و دوم هم خیلی فاصله ایجاد نشود. به هر حال در تالار اول هم تولیدکنندگان کشور حضور دارند. سعی کنید بین نرخ ارز در تالار اول و دوم فاصله معقولی وجود داشته باشد.

کیوان کاشفی در ارائه پیشنهاد سوم بیان داشت: می‌شود بر روی واردات بدون انتقال ارز فکر کنیم. اگر یک پلتفرم برای واردات بدون انتقال ارز طراحی کنیم و در یک بازه زمانی اجرا شود، در این صورت بار تقاضای ارز کاهش پیدا می‌کند. این انعطاف‌پذیری، هم بانک مرکزی را از فشار خارج می‌کند و هم اعضای اتاق‌های بازرگانی حس می‌کنند که گامی در جهت حل دغدغه‌ها و مشکلات آنها برداشته شده است. 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
بجای ارز ازطلا برای مبادلات تجاری استفاده بکنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
