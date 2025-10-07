رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه‌اندازی و اجرایی شدن سامانه فوریت‌های اداری با عنوان «فوأد ۱۲۸» در سراسر کشور خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - «سجاد سنگسری» در دومین دوره نشست آموزشی – توجیهی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی پیرامون سامانه فوریت‌های اداری فوأد با اعلام این خبر اظهار کرد: سامانه فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸) از اردیبهشت ماه در استان قزوین به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این سامانه هم اکنون در سه استان قزوین، البرز و تهران راه‌اندازی شده و به زودی در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.

سنگسری با تأکید بر این که این سامانه با یک دید ملی مبتنی بر ۷ شاخص نظام اداری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور طراحی شده است، تصریح کرد: این سامانه در حال حاضر با شماره ۱۲۸ آماده دریافت شکایات در قالب و فرم اداری مرتبط با ادارات سه استان قزوین، البرز و تهران است.

رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شفاف نبودن قوانین مراحل انجام کار، شفاف نبودن تصمیمات مرتبط با خدمت، خرابی تجهیزات و سامانه‌ها، بی‌احترامی یا تبعیض در برخورد، تأخیر در شروع یا تعجیل در پایان خدمت، موکول کردن کار به روز‌های بعد بدون دلیل قانونی و نبودن کارمند پشت میز و عدم تعیین جانشین را از جمله عواملی دانست که موجب نارضایتی شهروندان می‌شود.

سنگسری «فوریتی بودن» و عدم ورود به «محتوای خدمت» را به عنوان وجه تمایز این سامانه با سایر سامانه‌ها دانست و تأکید کرد: این سامانه فقط به «شکل ارائه خدمت» و «نظم ارائه خدمت» می‌پردازد.

وی معتقد است: نظام اداری باید بیش از پیش بر روی بهبود کیفیت تعاملات روزمره کارمندان با مردم سرمایه‌گذاری کند؛ سامانه ۱۲۸ یک ابزار ارزیابی عملکرد و بهبود نظام اداری است که با تمرکز بر روی «چگونگی» ارائه خدمت، به دنبال ارتقای رضایت شهروندی است و هرگونه بی‌توجهی به کارمندان و فرایند‌های اداری می‌تواند منجر به بی‌فایده شدن تلاش‌های مدیریتی در سطوح بالاتر شود.

سنگسری تأکید کرد: همکاری فعال دستگاه‌های اجرایی در اطلاع‌رسانی، آموزش و بازرسی، برای موفقیت این طرح ضروری است.

رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی معتقد است: رضایت شهروندان از نظام اداری به طور مستقیم با کیفیت تعاملات روزمره با کارمندان گره خورده است. سامانه ۱۲۸ ابزاری برای تضمین این کیفیت و ایجاد شفافیت و انضباط اداری است و همکاری متقابل بین مردم، دستگاه‌ها و نهاد ناظر (سازمان اداری و استخدامی) تنها راه رسیدن به یک نظام اداری کارآمد و پاسخگو است.

منبع: وزارت کار

برچسب ها: وزارت کار ، راه اندازی سامانه
