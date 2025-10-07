باشگاه خبرنگاران جوان-پریسابهرامی؛ پویا طالب‌نیا شامگاه دوشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴، در نشست صمیمانه با صنعتگران کردستان با تاکید بر نقش مهم صنایع‌دستی در توسعه اقتصادی و فرهنگی استان اظهار کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و همکاری نزدیک نهادهای مرتبط، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود وضعیت فعالان این حوزه دارد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: با همکاری ادارات تامین اجتماعی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در حال پیگیری انعقاد تفاهم‌نامه‌ای برای تسهیل امور صنعتگران و رفع موانع پیش‌روی آنان هستیم.

او با اشاره به ضرورت ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه صنایع‌دستی عنوان کرد: ایجاد شهرک صنایع‌دستی در استان از برنامه‌هایی است که با جدیت دنبال خواهد شد تا هنرمندان و صنعتگران بتوانند در محیطی منسجم، ایمن و مجهزتر فعالیت کنند.

طالب‌نیا همچنین از رایزنی با فرمانداران و شهرداران شهرستان‌های مختلف برای ایجاد بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی خبر داد و گفت: اجرای این طرح می‌تواند به عرضه مستقیم محصولات و معرفی بهتر توانمندی‌های هنرمندان کردستان کمک کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان از برگزاری نشست‌های منظم با صنعتگران نیز خبر داد و یادآور شد: مقرر شده است هر فصل دو نشست تخصصی با فعالان این حوزه برگزار شود تا مسائل، پیشنهادها و نیازهای آنان به‌ صورت مستقیم بررسی و پیگیری شود.

وی برگزاری نمایشگاه‌های موضوعی صنایع‌دستی را از دیگر برنامه‌های پیش‌رو برشمرد وبیان کر د: این نمایشگاه‌ها با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان کردستان و حمایت از تولیدات بومی برگزار خواهد شد.