سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: چالش‌ها و مسائل پیش‌روی صنعتگران استان با تعامل سازنده، تدبیر و پیگیری مستمر قابل رفع است و حمایت و توانمندسازی فعالان صنایع‌دستی در اولویت برنامه‌های این اداره‌کل قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان-پریسابهرامی؛   پویا طالب‌نیا شامگاه دوشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴، در نشست صمیمانه با صنعتگران کردستان با تاکید بر نقش مهم صنایع‌دستی در توسعه اقتصادی و فرهنگی استان اظهار کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و همکاری نزدیک نهادهای مرتبط، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود وضعیت فعالان این حوزه دارد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: با همکاری ادارات تامین اجتماعی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در حال پیگیری انعقاد تفاهم‌نامه‌ای برای تسهیل امور صنعتگران و رفع موانع پیش‌روی آنان هستیم.

او با اشاره به ضرورت ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه صنایع‌دستی عنوان کرد: ایجاد شهرک صنایع‌دستی در استان از برنامه‌هایی است که با جدیت دنبال خواهد شد تا هنرمندان و صنعتگران بتوانند در محیطی منسجم، ایمن و مجهزتر فعالیت کنند.

طالب‌نیا همچنین از رایزنی با فرمانداران و شهرداران شهرستان‌های مختلف برای ایجاد بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی خبر داد و گفت: اجرای این طرح می‌تواند به عرضه مستقیم محصولات و معرفی بهتر توانمندی‌های هنرمندان کردستان کمک کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان از برگزاری نشست‌های منظم با صنعتگران نیز خبر داد و یادآور شد: مقرر شده است هر فصل دو نشست تخصصی با فعالان این حوزه برگزار شود تا مسائل، پیشنهادها و نیازهای آنان به‌ صورت مستقیم بررسی و پیگیری شود.

وی برگزاری نمایشگاه‌های موضوعی صنایع‌دستی را از دیگر برنامه‌های پیش‌رو برشمرد وبیان کر د: این نمایشگاه‌ها با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان کردستان و حمایت از تولیدات بومی برگزار خواهد شد.

برچسب ها: کردستان ، میراث فرهنگی ، صنعتگران
خبرهای مرتبط
‌روستا بازار‌ها منجر به تقویت و رونق صنایع‌دستی روستایی کردستان می‌شود
راهکار‌های تقویت پروژه‌های فرهنگی و گردشگری کردستان بررسی شد
وجود بیش از ۶۰ بنای تاریخی و ۶۰۰ اثر باستانی در بیجار، ظرفیت مهمی برای رونق گردشگری کردستان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شتاب در پروژه‌های راه‌سازی کردستان با حمایت وزارت راه
دستگیری شکارچی غیرمجاز بز وحشی در منطقه حفاظت شده بدر و پریشان
هوش مصنوعی دستیار قدرتمند آموزشی در تعلیم وتربیت کودکان استثنایی است
آخرین اخبار
دستگیری شکارچی غیرمجاز بز وحشی در منطقه حفاظت شده بدر و پریشان
هوش مصنوعی دستیار قدرتمند آموزشی در تعلیم وتربیت کودکان استثنایی است
شتاب در پروژه‌های راه‌سازی کردستان با حمایت وزارت راه
برخورد قاطع با متخلفان بازار؛ نظارت کالاهای اساسی بر عهده فرمانداران
منشأ تأمین آرد خبازی‌های آزادپز باید مشخص شود
توانمندسازی صنعتگران کردستان با رفع موانع و توسعه زیرساخت‌ها در اولویت است