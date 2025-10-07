سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۸ متکدی از سطح شهر و بوستان ها جمع آوری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ مصطفی جعفری سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد در این جلسه با بیان اینکه ساماندهی و جمع آوری متکدیان جزء اولویت‌های این سازمان است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۵ طرح جمع‌آوری متکدیان در شهرکرد اجرا شده است.

وی افزود: در این راستا ۲۸ متکدی توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد با همکاری اداره کل بهزیستی استان و فرمانداری شهرستان شهرکرد جمع‌آوری و ساماندهی شده‌اند که از این تعداد ۱۰ نفر زن، ۱۰ نفر مرد و ۸ کودک بوده‌اند.

جعفری اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۵۰ تماس سامانه ۱۳۷ مبنی بر جمع‌آوری متکدیان برقرار شده که با ورود کارشناسان مسئول در محل موضوع پیگیری و رفع شد.

وی ادامه داد: همچنین به بیش از ۱۳۰ متکدی در سطح شهر و بوستان‌ها نیز اخطار داده شده است.