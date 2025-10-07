باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) اعلام کرد که کمبود کارکنان در روز دوشنبه باعث تأخیر در چندین فرودگاه از جمله نیوآرک و دنور شده است، تنها چند ساعت پس از آنکه مقام ارشد وزارت حمل و نقل آمریکا گفت تعداد کنترل کننده‌های ترافیک هوایی که گزارش اختلال داده‌اند، از زمان آغاز تعطیلی دولت، اندکی افزایش یافته است.

حدود ۱۳،۰۰۰ کنترلر ترافیک هوایی و حدود ۵۰،۰۰۰ مأمور اداره امنیت حمل و نقل (TSA) در طول تعطیلی دولت باید همچنان سر کار حاضر شوند. به این افراد حقوقی پرداخت نمی‌شود و کنترل کننده‌ها قرار نیست اولین چک حقوقی خود را در ۱۴ اکتبر به دلیل تعطیلی دولت دریافت کنند.

شان دافی، وزیر حمل و نقل، گفت که از زمان آغاز تعطیلی دولت در هفته گذشته، گاهی تعداد کارکنان کنترل ترافیک هوایی در برخی مناطق تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.

سازمان هوانوردی فدرال اعلام کرد که مشکلات تعداد کارکنان کنترل ترافیک هوایی بر پرواز‌های فرودگاه‌های متعددی از جمله نیوآرک، فینیکس، دنور، لاس وگاس و بربنک تأثیر گذاشته است. FlightAware گزارش داد که بیش از ۴،۰۰۰ پرواز در آمریکا در روز دوشنبه با تأخیر مواجه شده‌اند، از جمله ۲۹ درصد از پرواز‌های ورودی به دنور، ۱۹ درصد از پرواز‌های نیوآرک و ۱۵ درصد از پرواز‌های لاس وگاس. مشکلات آب و هوایی نیز بر پرواز‌ها تأثیر گذاشته است.

این کمبود کنترل‌کننده ترافیک هوایی، فرودگاه بوربانک، یک مرکز فرودگاهی ثانویه در لس‌آنجلس که سالانه تقریباً شش میلیون مسافر را جابجا می‌کند، را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، اعلام کرد که «یک فرودگاه بزرگ کالیفرنیا ساعت‌ها بدون کنترل‌کننده ترافیک هوایی بود» و این را به فلج فعلی فدرال ناشی از عدم توافق بر سر بودجه ایالات متحده نسبت داد.

نیوسام خطاب به رئیس‌جمهور ایالات متحده افزود: «فرودگاه بوربانک به دلیل فلج بودجه‌ای که شما ایجاد کردید، از ساعت ۴:۱۵ بعد از ظهر تا ۱۰:۰۰ شب بدون کنترل‌کننده ترافیک هوایی است.»

اداره هوانوردی فدرال (FAA) با انتشار بیانیه‌ای، از تأخیر دو ساعت و نیم برای پرواز‌های خروجی خبر داد و «کمبود پرسنل» را یکی از دلایل آن عنوان کرد.

دونالد ترامپ، حمل و نقل را به یک نقطه کانونی در نبرد تعطیلی دولت با دموکرات‌ها تبدیل کرده و بیش از ۲۸ میلیارد دلار کمک به برنامه‌های آب و هوایی، مترو، تونل و حمل و نقل عمومی در ایالت‌های با تمایل دموکرات مانند نیویورک و ایلینوی را قطع کرده است.

دافی گفت که کاهش تعداد کارکنان منجر به تأخیر خواهد شد و افزود که اگر گزارش‌های اختلال افزایش یابد، جریان ترافیک هوایی به میزانی کاهش خواهد یافت که ایمنی هوایی را حفظ کند.

در سال ۲۰۱۹، در طول یک تعطیلی ۳۵ روزه، تعداد غیبت کنترل کننده‌ها و مأموران اداره امنیت حمل و نقل با از دست دادن چک‌های حقوقی توسط کارکنان افزایش یافت و زمان انتظار در ایست‌های بازرسی برخی فرودگاه‌ها را طولانی کرد. مقامات مجبور شدند ترافیک هوایی در نیویورک را کند کنند که بر قانونگذاران برای پایان سریع بن‌بست فشار آورد.

منبع: اسوشیتدپرس