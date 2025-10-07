باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس انجمن سنگ ایران با بیان اینکه، از سهم اندک ایران در ذخایر و تجارت جهانی این حوزه نگرانم، گفت: در حالیکه نُرم جهانی سهم کشورها از ذخایر سنگ حدود ۲ درصد است، سهم ایران کمتر از نیم درصد است و در تجارت جهانی نیز سهم ما زیر یک درصد است و این در حالی‌ است که کشورهایی مانند ترکیه سهمیه بین ۷ تا ۸ درصد از بازار جهانی دارند.

شکوری با بیان اینکه سالانه حدود ۱۰ میلیون تن سنگ در کشور تولید می‌شود، افزود: ۹۷ درصد این تولیدات در داخل کشور فرآوری و مصرف می‌شود.

وی تصریح کرد: ایران از جمله کشورهایی‌ست که مصرف سنگ در ساختمان‌سازی آن بسیار بالاست، اما در اروپا سنگ بیشتر در مبلمان شهری کاربرد دارد.

رئیس انجمن سنگ ایران اظهار کرد: بزرگنمایی آمار صادرات سنگ جای انتقاد دارد و تنها حدود سه درصد از سنگ تولیدی کشور به صورت کوپ یا بلوک صادر می‌شود.

شکوری عنوان کرد: رکود در بخش ساختمان‌سازی موجب شده امکان عرضه داخلی کاهش یابد و فعالان حوزه فرآوری متضرر شوند این زیان به معدن‌کاران نیز منتقل شده و در واقع صنعت سنگ در کشور قفل شده است.

پاسخ به شایعات و دفاع از معدن‌کاران

وی با اشاره به انتشار مجدد یک کلیپ قدیمی در فضای مجازی، برخی ادعاها درباره فرآوری سنگ در کشتی یا ارسال آن به چین و بازگشت به ایران را غیرمنطقی و نادرست خواند و گفت: سال‌هاست واردات سنگ فرآوری‌شده به کشور ممنوع است.

رئیس انجمن سنگ ایران، همچنین ادعای استخراج ۲۰ متر سنگ از هر تن، در حالی مطرح می‌شود که در بهترین شرایط، میزان استخراج بین ۸ تا ۱۳ متر است.

شکوری تاکید کرد: تولید در هر مرحله از زنجیره، از اکتشاف تا فرآوری و صادرات، ارزش افزوده ایجاد می‌کند و در اقتصاد، تولید به معنای تغییر در شکل، زمان یا مکان است.

وی با تاکید بر اهمیت احترام به تمامی فعالان زنجیره تولید، گفت: اگر سودی حاصل می‌شود، باید در زنجیره تقسیم شود و اگر زیانی وجود دارد، همه باید در تحمل آن مشارکت کنند تا صنعت به حیات خود ادامه دهد.

منبع:ایرنا