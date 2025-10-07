رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: محدودیت‌های قانونی مانع ایجاد سازمان مستقل گردشگری در شهرداری تهران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، در سیصدوشصتمین جلسه شورای شهر پیرامون بررسی لایحه شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران موضع حکم ۹۱ اصلاحی مصوبه برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری، اظهار کرد: این لایحه پس از چندین بار بررسی و اصلاح، امروز به متن نهایی خود رسیده است.

وی با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در متن لایحه اظهار کرد: در این مصوبه شهرداری تهران مکلف شده است ظرف دو ماه، در چارچوب اساسنامه مورد نظر و همچنین ساختار‌های جدید مجموعه برج میلاد را پیشنهاد دهد. در واقع ما در این مرحله وارد جزئیات مربوط به شرکت گردشگری نشده‌ایم و تدوین اساسنامه، تعیین وظایف و اصلاح ساختار مورد نظر است.

آخوندی تأکید کرد: در این مصوبه، شهرداری صرفاً موظف شده است شرکت گردشگری را با تغییر در اساسنامه و ساختار شرکت میلاد تهران ایجاد کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تقویت حوزه گردشگری پایتخت گفت: در بسیاری از پایتخت‌های دنیا بخش گردشگری یکی از منابع اصلی درآمدی محسوب می‌شود، اما متأسفانه ظرفیت‌های گردشگری تهران هنوز ناشناخته مانده است. در این سال‌ها مسئولان موفق نشده‌اند این ظرفیت‌ها را حتی به مردم تهران معرفی کنند.

وی افزود: به باور من، تهران نیازمند یک مجموعه قوی در حوزه گردشگری است. اینکه شرکت گردشگری ذیل معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تعریف شده به معنای کم‌اهمیت بودن آن نیست؛ بلکه محدودیت‌های قانونی اجازه ایجاد ساختار جدید را نمی‌داد. در غیر این صورت، لازم بود یک مجموعه قدرتمند گردشگری به عنوان یکی از ارکان اصلی شهرداری تهران ایجاد شود.

آخوندی در پایان از تلاش‌های اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه و فرهنگی‌واجتماعی شورا برای نهایی شدن این لایحه قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود با همکاری شهرداری و اعضای شورا، اساسنامه و ساختار پیشنهادی شرکت گردشگری هرچه زودتر آماده و اجرایی شود.

در نهایت این لایحه با حداکثر رای اعضای شورای شهر تصویب شد.

