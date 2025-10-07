وزیر ورزش و جوانان گفت: براساس تکلیف هیات دولت چهاردهم، برنامه جامع موفقیت در المپیک طراحی و اکنون در صحن علنی مجلس در نوبت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در مراسم رونمایی از برنامه هشت ساله دوم فدراسیون کشتی اظهار داشت: حضور پورمحمدی در رونمایی از برنامه هشت ساله دوم فدراسیون کشتی ارزش این رشته را چند برابر کرد. ورزش در ایران فعالیت جسمانی یا تفریحی نیست و می‌تواند در تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند. وزارت ورزش در این راستا گام‌های بلندی در زمینه راهبرد‌های کلان فدراسیون‌ها برداشته و امروز در خدمت جامعه کشتی ایران هستیم.

وی ادامه داد: کشتی نماد ورزش ملی و غیرت ایرانی است و برنامه راهبردی فدراسیون در راستای توسعه این رشته تا هشت سال آینده است. براساس تکلیف هیات دولت چهاردهم، برنامه جامع موفقیت در المپیک طراحی و اکنون در صحن علنی مجلس در نوبت است. شمار زیادی از فدراسیون‌ها برنامه راهبردی خود را ارائه دادند. در این برنامه‌ها تاکید شده تا از ظرفیت فناوری و هوش مصنوعی بهره گیری شود و از فدراسیون‌ها خواسته شده برنامه خود بر این محور قرار دهند. فدراسیون کشتی یکی از پیشروترین فدراسیون‌ها در زمینه بهره گیری از فناوری نوین است.

وزیر ورزش و جوانان گفت: امروز با حمایت دولت وفاق و شخص رییس جمهوری مسیر توسعه پایدار و متوازن در دستور کار قرار گرفته و هدف آن تحقق منویات رهبری در تحقق شعار ایران قوی با ورزش قوی است و با همت جوانان این مسیر محقق می‌شود.