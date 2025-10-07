باشگاه خبرنگاران جوان - مجید هنرجو روز سه‌شنبه در مجمع سالیانه هیات اسکیت خراسان شمالی اظهار کرد: نبود پیست استاندارد از مهم‌ترین مشکلات هیات‌های استانی است و ساخت این مجموعه‌ها می‌تواند پاسخگوی نیاز ورزشکاران در سراسر کشور باشد.

وی با بیان اینکه تامین زیرساخت‌های ورزشی برعهده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی است، افزود: هیات‌های ورزشی باید از ظرفیت شهرداری‌ها و بخش خصوصی برای احداث پیست‌های استاندارد استفاده کنند تا فعالیت ورزشکاران این رشته در شرایط ایمن و حرفه‌ای انجام شود.

کسب ۱۹ نشان جهانی و بین‌المللی

رییس فدراسیون اسکیت گفت: ورزشکاران کشور در سال جاری موفق به کسب ۱۹ مدال ارزشمند در میادین جهانی و بین‌المللی شدند که از این میان ۹ نشان در مسابقات میلان ایتالیا به‌دست آمد و سه مورد آن طلا بود.

هنرجو افزود: همچنین برای اعزام به مسابقات چین، تیم ملی اسکیت ایران موفق به کسب چهار سهمیه شد؛ در حالی‌که کشور میزبان تنها دو سهمیه به‌دست آورد.

وی ادامه داد: گرچه به‌دلیل برخی مشکلات در میزبانی و زمین غیراستاندارد، تیم ملی موفق به کسب عنوان نخست نشد، اما این حضور نشان داد که ایران ظرفیت بالایی در رشته اسکیت دارد.

ساماندهی ۵۰ هزار ورزشکار در کشور

رییس فدراسیون اسکیت گفت: تاکنون ۵۰ هزار ورزشکار در رشته اسکیت در مناطق مختلف کشور بیمه و ساماندهی شده‌اند که تعداد بانوان ورزشکار بیش از آقایان است.

وی با اشاره به فعالیت ۹ رشته زیرمجموعه فدراسیون اسکیت افزود: هم‌اکنون رشته‌های هاکی، فری‌استایل، اسکیت سرعت، برد، اسکوتر، هنری، آلپاین و رول‌بال در کشور فعال هستند و رشته اسکیت کراس نیز به‌تازگی راه‌اندازی شده است.